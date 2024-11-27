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王品集團捐款30萬邀弱勢兒少品嚐烤鴨　黃偉哲感謝企業回饋

▲王品集團舉行「感恩公益捐贈餐會」，邀請92位社會局服務的弱勢兒少家庭共同品嚐美味烤鴨餐，並捐贈30萬元善款給社會局救助金專戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲王品集團舉行「感恩公益捐贈餐會」，邀請92位社會局服務的弱勢兒少家庭共同品嚐美味烤鴨餐，並捐贈30萬元善款給社會局救助金專戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應台南市「照顧弱勢優先」政策，王品集團攜手台南市政府，27日於享鴨台南市官邸店舉行「感恩公益捐贈餐會」，邀請92位社會局服務的弱勢兒少家庭共同品嚐美味烤鴨餐，並捐贈30萬元善款給社會局救助金專戶及市值逾23萬元的套餐餐券，提供社會局服務的弱勢兒少家庭共享。

王品集團包含餐會、餐券及善款捐贈，總值約60萬元，台南市長黃偉哲特別出席頒發感謝狀，感謝其善盡社會企業責任，期盼愛與幸福從台南開始蔓延。

▲王品集團舉行「感恩公益捐贈餐會」，邀請92位社會局服務的弱勢兒少家庭共同品嚐美味烤鴨餐，並捐贈30萬元善款給社會局救助金專戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝王品集團及家扶中心協力提供孩子暖心暖胃的歲末活動，也感謝各界善心人士及社福團體，在歲末年終之際陸續備妥年菜與弱勢兒少及長者分享。接下來到年底市府將舉辦一系列活動，也期待大家都來共襄盛舉。黃偉哲除了與弱勢兒少家庭共嚐享鴨美食，還現場發送小禮物祝福學童們學業進步，場面十分溫馨。

社會局說明，截至目前台南市已成立30處弱勢家庭兒少社區照顧據點，在社區就近服務近800位兒童及少年，2024年度已有14萬5165人次受益。社會局與民間團體合作，在這些據點提供課後臨托與照顧、關懷訪視輔導、親子活動、多元創藝課程及寒暑假營隊等服務，讓孩子學習成長，也讓父母安心工作及減少經濟負擔。此外，若有特殊狀況，兒少據點亦可隨時聯繫社會局，建構綿密的社會安全網絡。社會局指出，兒少的陪伴照顧與支持，需要長期的公私協力合作，期盼更多企業加入關懷弱勢兒少的行列。

▲王品集團舉行「感恩公益捐贈餐會」，邀請92位社會局服務的弱勢兒少家庭共同品嚐美味烤鴨餐，並捐贈30萬元善款給社會局救助金專戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王品餐飲股份有限公司-享鴨分公司蘇韻潔經理表示，自王品集團享鴨進駐台南市府官邸以來，與台南市政府共同活化帶動該場地，讓來用餐的民眾身心靈都獲得全新舒展。此次邀請弱勢兒少前來享用烤鴨，希望傳達這份餐點的鼓勵與陪伴心意，看見孩子們臉上滿足的笑容，也讓工作團隊倍感溫暖與幸福。

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