徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

霸凌案件持續延燒，國民黨今（2日）召開記者會揭發教育部國教署北部辦公室有「霸凌集團」，關鍵人物是國教署北部辦公室許姓的副署長，何姓商借教師、張姓專門委員、張姓副教授都是他的心腹，「沒有人敢得罪這個集團」，藍委徐巧芯更爆料，這位台師大張姓副教授，每當情緒不好，國教署的同仁就必須要打電話安撫到深夜11點才能回家。

國政基金會副執行長凌濤指出，國教署編制約60人，一年超過20人離職，單位還有10餘名的人力缺口，離職率高達33％，「鐵打的衙門、鐵打的官」，可是「流水的公務人員」被當成即拿即丟的「免洗筷」。教育部成為公務人員痛苦不堪的人間煉獄。

徐巧芯透露，國教署存在一個「霸凌集團」，關鍵人物是國教署北部辦公室許姓的副署長，其心腹包括何姓商借教師、張姓專門委員、張姓副教授，在許的庇蔭、默許、縱容之下，這三個人權力越來越大、行事與講話風格囂張狂妄，沒有人敢得罪這個集團。

徐巧芯指出，國教署國中小組的張姓專門委員被指控出國旅遊一周以上、每年「N次」，拿國家的納稅錢去環球旅行。但是對待同仁卻是連上廁所、出差都要管，同仁用心的寫好公文遭整批退回來的惡性對待、極盡的壓榨，造成同仁不公平的心理。

且國教署學前組的何姓商借教師，則屢屢突破法定年限持續商借，仗著自己資深、跟長官的關係好，同仁有業務接觸就會遭到痛罵、口頭霸凌。此外，國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，每當情緒不好，國教署的同仁就必須要打電話安撫到深夜11點才能回家，已經是家常便飯，如果不安撫，副教授就要脅不再接委託案或者直接向長官告狀。

徐巧芯表示，公務人員除了面對長官霸凌之外，還要面對委外的教師的霸凌、成為他的出氣包。甚至副教授耍脾氣要求公務員不要跟他講話，但只要承辦的委託案不符合他的心意，便會直接向長官告狀。

徐巧芯也指出，國教署的長官更是只聽信張姓副教授的一面之詞，就把同仁叫進辦公室破口大罵，導致承辦人員不斷更換，人人身心俱疲。徐巧芯質疑，國教署的官員選擇相信陰晴不定的外聘張副教授造謠，共同霸凌基層是殺人於無形，當國民黨提出霸凌調查小組的時候，奉勸民進黨的立法院黨團請不要再逃避。