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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台體大老師霸凌學生！拿刀插課桌、踹破系辦牆　投訴校方竟不成案

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開 國立體大系主任涉霸凌 教育部 體大竟官官相護 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團接獲爆料，國立體大系主任涉霸凌，教育部竟官官相護。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨團今（2日）召開記者會，指國立台灣體育大學某系主任威嚇學生及助理，不僅對學生、助理進行各種言語霸凌騷擾，竟還要求社團學生在外執行防護勤務的收入必須回繳。黨團總召黃國昌表示，黨團至少收到10份連署書，要求揭發此官官相護的離譜情事，除了言語霸凌外，該系主任甚至還拿刀插課桌、踹破系辦門牆等，要求教育部須做好後續處理，維護現在校內的學生、職員權益。

今記者會也邀請當事人吳姓同學到場，他時而雙手顫抖、時而緊抓桌腳，痛苦回憶，2021年擔任該名老師的研究生，一周至少有六天必須早上9點開會、上課，一路到晚上10點12點處理老師相關業務，且每天開會需擔心老師的情緒波動，晚上甚至沒辦法休息，老師會在半夜打電話交辦事情，如果沒接到電話，老師就會說「老師都沒睡覺，學生憑什麼睡覺」。

更誇張的是，吳同學還曾被要求到老師的家中處理家務、澆水，自己本身是射箭選手，有2場比賽，跟老師說有請假無法開會，在比賽過程中，老師卻還是一直用訊息、打電話方式強迫他要上線開會。

吳同學還爆料，社團成員入社要簽合約書，內容寫到在外面出任何防護任務的薪資，費用需要交由社團保管，最後只能領到60％，表現不好甚至會直接被扣留。由於社團經費沒有受到學校採購法限制，老師想買就可以動用經費，他與學校反映過，學校說這是社團內部規劃，無法適用學校規範。

吳同學說，2021年離開老師後，為避免影響到學業無法順利畢業，他直接向教育部投訴，但教育部僅回函請他向學校學務處、教務處反應。他向學校投訴，都是該名老師回覆，完全沒有立案調查。

黃國昌表示，政府長期消極怠惰不作為，縱容公部門職場中肆無忌憚地霸凌，該名運動健康科學系系主任被指控於眾多學生面前，將刀插入學生使用的課桌椅、大嗆「要錢沒有要命一條」、「你在社團內就是我的人，有事我都會幫；退出了，就不關我的事！」

「是什麼樣的老師，會這樣對學生說話？甚至還強制學生將從事防護工作所獲得的薪資，要上繳回社團。」黃國昌說，多年來已經有不少受害人被迫轉學、離職或退出社團，甚至要進行心理輔導，結果校方不但沒有處理，竟然還讓系主任繼續在校擔任教職。

黃國昌播放一段錄音檔，內容為社團學生幹部找老師討論事件處理，結果系主任不斷暴怒且威脅恐嚇解散社團「大家都不用念、都不要畢業」。更難以置信的是，當事人在大四即將畢業之際，才敢向校方投訴，而校方所組成的霸凌防治委員會之調查報告，也清楚記載了老師有大聲辱罵、威脅恐嚇行為，最後卻產出另一份「立意良善」的調查報告：稱老師並非「無故」對學生有貶抑、排擠或欺負等行為，「請問出席記者會的教育部司長，到底老師要怎麼樣『有故』，才可以對學生做出這些霸凌行為？」

黃國昌要求教育部徹查，除了站出來的學生，現在還有多少同學助理持續面臨高壓霸凌？黃國昌承諾，年輕學子鼓足勇氣出面檢舉，這件事情，台灣民眾黨一定會追到水落石出，給學生、助理以及社會大眾一個清楚交代。

張啓楷表示，記者會播放的錄音檔可以感受到學生及助理的無助與難過，請問教育部和體育大學做了些什麼？教育部變成接線生，還叫學校自己處理，變成霸凌者自己調查自己，「所有的吹哨者學生不就都曝光了？」教育部必須檢討，是不是也成了霸凌幫兇。張啓楷也呼籲，近日各機關的霸凌事件越來越多，「吹哨者保護法」、《公務人員保障法》與《職業安全衛生法》等，都必須加速，很多漏洞都要趕快去補，不讓霸凌再次發生。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝回應，看完調查報告非常沉重難過，他並當場表達對受害學生、助教的歉意，他並表示在昨日看到完整調查報告時，確實感覺老師帶領管教學生方式「極為不當」。

吳林輝解釋，目前對教師言行的規範都在《教師法》，而《性別教育平等法》、《教育基本法》所訂定的校園霸凌準則是從109年7月才納入規範，所以在此之前對大專生的不當對待，都沒有很完整的規範，可能因而有所輕忽。

吳林輝也說了重話，直言該系主任行為恐已違反《教師法》，「如果是我的孩子，我也不願意孩子給這種老師教導」，教育部將請學校召開教評會處理。他強調，教育部不會袒護個別老師，會深入追究，包括社團上繳經費、老師不讓助理請假打疫苗以及其他事涉職場霸凌等狀況，都會一併追查。

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開 國立體大系主任涉霸凌 教育部 體大竟官官相護 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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