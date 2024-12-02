台中驚傳警察進學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

▲台中市驚傳一國小學生遭警察入校，校方在警方未持傳票情況下，讓員警帶走學生，做完筆錄並送少年法庭，全程也無師長陪同。（圖／翻攝google街景地圖）



記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳警察進入中區一國小校園帶走國小學生事件，起因於學生和體育老師起爭執，雙方還動手，事後雖然學生向老師道歉，但老師不接受並在隔天報警，校方竟放由員警到校帶走學生，該名學生遭移送少年法庭，讓家長錯愕。台中市長盧秀燕今天表示，孩子都已經道歉，老師還不放手，非常痛心，怒斥是最壞的教育示範，要求教育局要重懲嚴辦處理相關事務的師長。

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▲市議員李中今天要求校長備詢，並追問警局怎能沒有傳票下，進入小學帶走學生，沒有老師、也無監護人陪同，這起事件校方、警方通通違規。（圖／記者游瓊華攝）



台中市議員李中今天在市議會上爆料，今年3月時，市區一小學生和體育老師發生爭執，老師過程中出手壓制小朋友，小朋友不滿反擊，拿起樂樂棒球棒揮棒打老師，事後學生道歉，但老師無法接受，隔天打電話給派出所，沒多久就出現兩員警到校將小孩帶到派出所、做筆錄，甚至移送少年法庭。

家長收到學校調查報告後發現內容一面倒指責學生，且強調是員警主動進入校園帶走學生，家長怒向市議員李中投訴。李中今天要求校長備詢，並追問警局怎能沒有傳票下，進入小學帶走學生，沒有老師、也無監護人陪同，這起事件校方、警方通通違規。

李中表示，當時曾詢問該轄區分局長，發現分局長根本不知情，調查後，分局認定員警有疏失，立即懲處。警察局長李文章說，員警進入學校都要有主秘、學務主任等校方主管同意，除了恐攻夾持等特殊案件。

事發國小校長今天出席備詢，坦言學生確實拿球棒打老師，強調「是警察主動帶走」，但話沒說完就遭市長盧秀燕打斷。

▲盧秀燕對此事件震怒，要求教育局重辦重懲，連帶督學一併檢討。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕氣憤地說，非常痛心這件事，孩子已經道歉，代表知錯，老師卻還不放手，是最壞的教育示範，怒批這是不適任的老師。

盧秀燕強調，即便是警察主動帶走，學校也應阻止，學校竟容許警察在沒傳票的情況下帶走學生，痛批校長領導無方，毫無法律觀念，孩子被帶到警局，校方沒人陪同，也沒監護人到場，要求教育局重辦重懲，連帶督學一併檢討。