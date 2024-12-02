賴清德滿意度回升！　黃暐瀚分析：在野黨完全打錯方向

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新「11月國政民調」，總統賴清德「信任度與施政滿意度」調查結果顯示，有55.8%的國人信任賴清德，施政滿意度方面則有53.7%國人給予正向評價。無論信任度與滿意度，比起10月份，都回升0.8至1.8個百分點。對此，媒體人黃暐瀚今（2日）分析，在野黨對民意錯誤解讀，若是想重回執政，不打會痛的，卻專打對手強的，可說完全搞錯方向。

黃暐瀚表示，根據美麗島電子報的最新民調，賴總統信任度55.8%，不信任度34.2%，與上月相比信任度、滿意度都更高，不信任度、不滿意度雙雙下滑。

黃暐瀚指出，仔細分析民眾對於各項議題的喜好，最不滿意的五項為，「物價上漲59.7%」、「不執行死刑58.1%」、「貧富差距49.1%」、「詐騙47%」、「高房價42.7%」，相較之下，外交與國防的不滿意度（27.1%、27%）都不到三成。

黃暐瀚直言，所以，民眾對於內政、民生、經濟的不滿，遠大於國防外交，在野黨若是想重回執政，不打會痛的，卻專打對手強的，可說完全搞錯方向。

黃暐瀚提到，出訪南太，自然過境夏威夷，在野黨質疑賴總統為什麼不去洛杉磯？是缺乏地理常識。尤其明後年賴總統勢必繼續出訪中南美友邦，屆時過境洛杉磯與美國本土的時候，今日之譏，將何以自處？

另外，黃暐瀚認為，自從澳洲、荷蘭、歐盟跟加拿大國會通過「2758號決議文不涉台灣」，支持台灣「有意義參與」國際組織之後，英國國會也跟進通過，世界各國正在挺台灣，在野黨為了跟民進黨做出區隔，事事反對，看在中間選民眼裡，這不叫愛台灣，反倒像是附和中共、唱衰台灣。

黃暐瀚說，而潛艦國造需要被監督，但凍結預算與全部刪除完全不同，國民黨有最專業的海軍上將陳永康，卻不令其擔任國防委員會召委，反而傳出陳永康因不支持刪除預算（主張凍結），有人建議兩年後拔除不分區。

最後，黃暐瀚強調，種種在國防外交上的誤判，是在野黨對民意的錯誤解讀。國防外交藍綠應該一致團結對外，內政民生經濟放手監督，唯有這樣，在野黨才有可能重回執政，阿基里斯再強，身上也有弱點，拿額頭去撞炭治郎？撞得自己滿頭包，可怪不了別人。

▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）