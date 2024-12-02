　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德滿意度回升！　黃暐瀚分析：在野黨完全打錯方向

▲▼總統賴清德與聯邦眾院榮譽議長裴洛西通話照片。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新「11月國政民調」，總統賴清德「信任度與施政滿意度」調查結果顯示，有55.8%的國人信任賴清德，施政滿意度方面則有53.7%國人給予正向評價。無論信任度與滿意度，比起10月份，都回升0.8至1.8個百分點。對此，媒體人黃暐瀚今（2日）分析，在野黨對民意錯誤解讀，若是想重回執政，不打會痛的，卻專打對手強的，可說完全搞錯方向。

黃暐瀚表示，根據美麗島電子報的最新民調，賴總統信任度55.8%，不信任度34.2%，與上月相比信任度、滿意度都更高，不信任度、不滿意度雙雙下滑。

黃暐瀚指出，仔細分析民眾對於各項議題的喜好，最不滿意的五項為，「物價上漲59.7%」、「不執行死刑58.1%」、「貧富差距49.1%」、「詐騙47%」、「高房價42.7%」，相較之下，外交與國防的不滿意度（27.1%、27%）都不到三成。

黃暐瀚直言，所以，民眾對於內政、民生、經濟的不滿，遠大於國防外交，在野黨若是想重回執政，不打會痛的，卻專打對手強的，可說完全搞錯方向。

黃暐瀚提到，出訪南太，自然過境夏威夷，在野黨質疑賴總統為什麼不去洛杉磯？是缺乏地理常識。尤其明後年賴總統勢必繼續出訪中南美友邦，屆時過境洛杉磯與美國本土的時候，今日之譏，將何以自處？

另外，黃暐瀚認為，自從澳洲、荷蘭、歐盟跟加拿大國會通過「2758號決議文不涉台灣」，支持台灣「有意義參與」國際組織之後，英國國會也跟進通過，世界各國正在挺台灣，在野黨為了跟民進黨做出區隔，事事反對，看在中間選民眼裡，這不叫愛台灣，反倒像是附和中共、唱衰台灣。

黃暐瀚說，而潛艦國造需要被監督，但凍結預算與全部刪除完全不同，國民黨有最專業的海軍上將陳永康，卻不令其擔任國防委員會召委，反而傳出陳永康因不支持刪除預算（主張凍結），有人建議兩年後拔除不分區。

最後，黃暐瀚強調，種種在國防外交上的誤判，是在野黨對民意的錯誤解讀。國防外交藍綠應該一致團結對外，內政民生經濟放手監督，唯有這樣，在野黨才有可能重回執政，阿基里斯再強，身上也有弱點，拿額頭去撞炭治郎？撞得自己滿頭包，可怪不了別人。

▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／爆分手王柏傑　謝欣穎回應了
快訊／謝欣穎「臨時取消」活動　電話未接神隱
「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮
快訊／00919配息出爐　12／19前要上車
高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了
留在富邦「不上不下」　25歲捕手任意引退：換條路試試看
74歲阿伯路倒命危！正妹騎士CPR救回一命　網讚：真的像天使
快訊／盧秀燕怒了！　台中2警懲處、所長拔官
熊入侵日本超市！掃蕩肉舖...終於抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

訪台陸生恭賀「中國台北隊奪冠」　律師轟：馬英九欠國人一個道歉

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

賴清德滿意度回升！　黃暐瀚分析：在野黨完全打錯方向

台體大老師霸凌學生！拿刀插課桌、踹破系辦牆　投訴校方竟不成案

再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

訪台陸生恭賀「中國台北隊奪冠」　律師轟：馬英九欠國人一個道歉

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

賴清德滿意度回升！　黃暐瀚分析：在野黨完全打錯方向

台體大老師霸凌學生！拿刀插課桌、踹破系辦牆　投訴校方竟不成案

再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

「霸凌咆哮帝」是他！外交部回應了

朱蕙蓉遭中評會約談　怒喊自行退黨

朱蕙蓉遭黨約談怒退民眾黨　他嗆「是我檢舉的」陳智菡留言道謝

陸生賀「中國台北隊」12奪冠挨轟　盧秀燕說話了

黃國昌請藍委連署太大聲　韓國瑜也皺眉了

不忍了！朱蕙蓉怨「柯文哲不愛我」　稱黨主席一定要辭職

謝宜容年終獎金掰了！人事總處：已非發放對象

蔡英文家中導盲犬過世！

朱蕙蓉揚言退黨！民眾黨創黨前5號現況曝　他喊「這3人才該檢舉」

外交部「咆哮帝」身份曝光！　霸凌惡行暴露後還下封口令查水表　

賴清德滿意度回升！　黃暐瀚分析：在野黨完全打錯方向

王義川下午宣誓就職！　上任第一份工作曝光

盧秀燕施政六週年　台中市民居住幸福感高達85%

許淑華質疑狼師未即刻停職　林奕華反批政治操作：不懂法律用語

更多熱門

相關新聞

國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何從

國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何從

君悅飯店「分手擂臺」日前滿一週年，由於今年國民黨和民眾黨經常站在同一陣線對抗民進黨，國民黨內不少人對於未來的「藍白合」仍抱持高度期待，經常有人會把「藍白合」放在嘴邊。但如今的時空環境與去年已經大不相同，未來藍白到底還有多大的合作空間，又能以怎樣的方式合作？

再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

要遠雄落實棒球博物館　藍籲北市府快提醒

要遠雄落實棒球博物館　藍籲北市府快提醒

賴清德過境「美方最高禮遇接機」？　他拿馬英九對比：根本胡扯

賴清德過境「美方最高禮遇接機」？　他拿馬英九對比：根本胡扯

關鍵字：

黃暐瀚賴清德美麗島民調滿意度國民黨在野黨出訪外交國防

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面