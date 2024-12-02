再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

▲民進黨發言人吳崢、立法委員李坤城、郭昱晴召開「藍白惡修財劃法 犧牲體育掏空台灣」記者會。（圖／民進黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣隊近日在世界十二強棒球賽及U12亞洲少棒錦標賽奪得冠軍，為國家體育帶來榮耀，立法院初審通過「運動部組織法草案」，藍白立委卻也企圖修改《財政收支劃分法》。民進黨發言人吳崢及立委李坤城、郭昱晴2日召開記者會，批評藍白兩黨此舉將對台灣體育發展造成嚴重影響，呼籲審慎處理財源分配問題，避免為了政治鬥爭而輕率修改財劃法。

吳崢表示，近期台灣隊在12強賽取得世界冠軍，同時總統賴清德也正在出訪南太平洋友邦，為台灣拚外交、增強國際能見度，當全台灣團結在一起，透過體育、外交讓世界看見台灣的同時，藍白卻在扯後腿。包含國民黨立委提出刪除潛艦國造預算，將嚴重削弱國防，而藍白財劃法版本若通過，台灣的基層體育推廣、國際發展經費都會受到排擠。國家整體發展、外交國防建設、全民體育推動，都需要相關預算支持，預算不該淪為藍白惡鬥下的犧牲品。

吳崢進一步說明，藍白財劃法沒有告訴大家的真相。國民黨黨主席朱立倫稱反對中央地方財源劃分75:25，應回到精省前的6:4，但透過客觀的數據顯示，現行的實際財源分配，中央政府透過統籌分配稅款、一般型補助、計畫型補助，就是中央62%、地方38％，實質分配就是6:4，因此朱立倫的論述是錯假消息。此外，中央政府在精省後，承接許多省政府業務，包含老農津貼、高中教育等，支出從58％反而提高到了64%。因此財劃法若不談事權，只是一味的要錢，就是單純的搶錢法案，掏空台灣、削弱中央政府。

吳崢表示，若藍白財劃法通過，按照財政部最新試算，全國將有高達19個縣市政府自有財源、統籌分配稅款、一般型補助加總後，自有財源將大於歲出，也就是收到的錢比花出去的錢更多，甚至有11個縣市的賸餘將超過100億以上。藍白大幅把錢從中央捲走，大撒幣給縣市政府，但縣市政府根本沒有這麼大的需求，遠遠超出縣市政府施政能力，這樣的大撒幣修法，完全不符合水平分配、不符合實際地方需求。

李坤城表示，身為財政委員會委員，目睹委員會為了修財劃法發生許多紛擾，更發生陳玉珍將法案三分鐘送出委員會，再者，上周五做朝野協商，國民黨內部對於如何分配預算想法都不一致，現今送出的國民黨版本為6000多億，但不論是賴士葆版本 3000多億、黃珊珊版本 2000多億，藍白彷彿在菜市場般喊價，連自己對財劃法要從中央挖走多少錢都沒有共識。

李坤城補充，對於為何沒有共識，原因在於大家對於精省之後業務、債務之承接，毫無討論及共識。中央政府在精省之後承接諸如勞健保補助、老農津貼、省立高中醫院及各式局處改組等等，依照在野黨版本，這些業務完全沒處理。李坤城強調，修財劃法應該要和地方制度法一起討論，錢及權要合理討論分配才是對台灣發展有益，國民黨也無法提出挖了6000億之後的規劃，只會讓原本許多中央的補助無以為繼。

李坤城痛批，現在全民對於支持棒球、運動等共識之高，在財劃法惡修後，國家補助運動受影響近41億，推展全民運動、基層運動、整建運動設施等許多事項都將卡關，其中整建運動設施更有13億，包含改善四座棒球場分別為桃園棒球場、新莊棒球場、洲際棒球場、亞太運動中心等，這些改善計畫在國民黨惡修後，中央將沒有能力對地方經費支持，藍白如此惡修，吃虧的就是人民，只會讓台灣熱愛棒球、熱愛運動的市民們受傷、受苦。

郭昱晴表示，上會期藍白聯手擴權，這會期六度擋總預算，現在又要惡修財劃法，國民黨以潦草的方式將財劃法送出委員會，將從中央挖走6612億，影響層面之大，且在地方尚未把事權分清楚下，何以能逕自從中央取走一大部分的經費？她舉例，就像爸媽都健在，22個縣市就像孩子，現在子女吵著向父母爭財產，但當遇到像2015年的苗栗縣財政危機，連縣府員工薪水都無法發出時，最後還是要向中央的父母求救，亦即，若財劃法在事權未釐清下就逕自惡修，未來中央如何因應地方有狀況的縣市。

郭昱晴說明，財劃法之所以25年未修，就是地方縣市各自有不同農業、工業發展為主情況，當中央、地方對於水平分配未有共識，為何要急著修財劃法？她進一步說，若國民黨一面擋中央預算，一面又要從中央挖錢，若中央遭挖走6千多億預算，陳玉珍、陳雪生立委又希望中央以《離島建設條例》幫助，這不是自打嘴巴的行徑？

郭昱晴表示，今年是體育冠軍的黃金年代，除了世界棒球12強賽、U12亞洲盃少棒奪冠外，還有擊劍、撞球、拳擊、桌球等項目總共拿了22面金牌。她指出，若財劃法惡修將使國家體育建設全遭殃，包括推展全面運動的3.6億、推展競技運動1.8億、推展國際體育6268萬、整建運動設施21.7億、運動科技應用發展3567萬等高達28億預算。她說，藍白兩黨無法提出一致的財劃法版本，卻讓地方從中央挖走這些預算後，對於是否要承接這些事權，後續又無法確定預算流向，將全面影響台灣的體育發展，呼籲地方要向中央挖錢，地方也應把事權同步，不能只要權利不要義務。