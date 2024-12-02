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書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

▲▼富豪柯林斯-布萊克（Jon Collins-Black）在新書《裡面有寶藏》中埋藏線索，引導讀者尋找藏匿在全美5個價值逾200萬美元的寶箱。（組圖／翻攝自X）

▲富豪柯林斯-布萊克在新書《裡面有寶藏》中埋藏線索，引導讀者尋找藏匿在全美5個價值逾200萬美元的寶箱。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國作家兼比特幣富豪柯林斯-布萊克（Jon Collins-Black）受傳奇探險家的啟發，推出一本名為《裡面有寶藏》（There's Treasure Inside）的書，內含詳細線索，引導尋寶者尋找隱藏在全國各地、總價值超過200萬美元（約新台幣6500萬元）的5個寶箱，吸引眾多冒險愛好者展開探索。

據CNN報導，柯林斯-布萊克的靈感來自於福雷斯特·芬恩（Forrest Fenn）著名的尋寶遊戲。他希望創造一個更易於參與，且分散全國的尋寶挑戰，讓更多人有機會參與到這個遊戲，並喚起人們對冒險和探索的興趣。

柯林斯-布萊克表示，他將謎題和線索埋藏於書中，幫助讀者找到這些寶箱的位置，參與者無需進行危險活動或侵入私人領地，甚至不需挖掘，就可安全獲得寶藏。他精心設計線索的難度，力求兼具挑戰性與可行性，同時也準備在必要時釋放更多提示。

據悉，這些寶箱內藏有異常豐富的稀有物品，其中涵蓋了從沉船打撈的金幣，到稀有的寶可夢卡片，甚至還包括了歷史名人擁有的物品，如畢卡索設計的硬幣、前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）的胸針，一顆96克拉的祖母綠，以及1枚價值近10萬美元的比特幣。

隨著書籍的發行，尋寶活動已成為全國性話題。成千上萬的參與者在社交平台上熱烈討論線索，有人還聲稱他們已縮小寶藏可能的位置範圍。柯林斯-布萊克坦言，他希望這場尋寶活動能持續一段時間，但如果多年後仍未有人找到寶藏，他計劃釋放更多線索，甚至出版續集。

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