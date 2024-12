書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

▲富豪柯林斯-布萊克在新書《裡面有寶藏》中埋藏線索,引導讀者尋找藏匿在全美5個價值逾200萬美元的寶箱。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國作家兼比特幣富豪柯林斯-布萊克(Jon Collins-Black)受傳奇探險家的啟發,推出一本名為《裡面有寶藏》(There's Treasure Inside)的書,內含詳細線索,引導尋寶者尋找隱藏在全國各地、總價值超過200萬美元(約新台幣6500萬元)的5個寶箱,吸引眾多冒險愛好者展開探索。

據CNN報導,柯林斯-布萊克的靈感來自於福雷斯特·芬恩(Forrest Fenn)著名的尋寶遊戲。他希望創造一個更易於參與,且分散全國的尋寶挑戰,讓更多人有機會參與到這個遊戲,並喚起人們對冒險和探索的興趣。

Today is the day. The greatest treasure hunt in American history starts now. pic.twitter.com/91wOOvSV28