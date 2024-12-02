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有甲醛？網傳加絨布料「都膠水」　專家駁：1萬件樣本檢不出20件

▲▼網傳加絨布料都是膠水。（圖／翻攝自微博）

▲ 陸網傳，加絨布料有毒。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

冬季來臨，各種款式的加絨衣褲又迎來了銷售旺季。大陸網上近期瘋傳，複合加絨面料「有毒」，引發熱議，甚至有網紅直言「複合加絨面料是用膠粘的，甲醛含量高、有毒」。多位紡織品專家對此闢謠，「一萬件樣本中，檢不出20件。」

據《央視網》報導，陸網上近日瘋傳「冬季最愛的加絨衣褲有毒」一說，不少人表示，「不買加絨的布料，這個寒冬怎麼過啊」、「自己也買了毒褲子」。還有人建議，不管買來的是什麼衣服褲子，一定要多洗多曬，然後再穿。

紡織品化學工程師姚蔚銘表示，複合加絨布料是把兩層布料黏合在一起，讓布料變得更厚實，通常用於秋冬季節的保暖服裝，例如家居服、加絨褲、戶外保暖褲，和帶絨瑜珈褲等，「雖然一體織造也可以達到這樣的效果，但達到同樣厚度，複合絨成本會更加低廉，因此是一種性價比較高的保暖解決方案。」

▲▼網傳加絨布料都是膠水。（圖／翻攝自微博）

▲ 不少網友曬出所謂的「毒褲子」。（圖／翻攝自微博）

姚蔚銘表示，「在化學領域有這麼一句話『無醛不成膠』，但是在製作紡織品複合布料過程中，使用的並非反應膠黏劑（這類膠水含有的羥甲基結構易釋放甲醛），而多用熱熔膠，熱熔膠在冷卻後硬化，加熱時則會軟化，主要依靠物理方式，來實現黏合，而熱熔膠不易產生甲醛殘留，所以認為『所有複合加絨布料都有毒』的說法是片面的。」

紹興中紡聯檢驗技術負責人楊道鵬表示，檢測數據指出，甲醛的檢出值比例較低，在一萬件檢測樣本中，檢出甲醛的案例大約在10至20件，「對於以熱熔膠作為黏合劑的複合加絨布料，固體物質的甲醛殘留量是非常低的，當然，也不能排除市面上，有使用水溶膠等，可能含有醛類物質的情況，這就會導致在某些樣本中，有甲醛檢出。」

姚蔚銘表示，「消費者對於複合加絨的安全性，其實不用太過擔憂，尤其是甲醛殘留並不多見，服飾產品上市前，需要經過品質檢驗，若產線不合格，會面臨消費者的投訴檢舉，抽查過程中不合格，會被處罰！選購來自正規管道的服裝，是最為保險的做法。」

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