　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

異位性皮膚炎總是好不了？醫：想預防「肌膚問題」先改善居家空氣品質

▲皮膚專科黃彥愷醫師為大家科普，異位性皮膚炎和空氣的影響。（影／黃彥愷醫師授權提供）

消費中心／綜合報導

室外空污問題早已引起大眾重視，不過仍鮮少有人了解，「室內空汙」問題可能有過之而無不及。室內空氣中的污染物除了持續對我們的呼吸系統造成威脅，還會誘發皮膚過敏。過去在討論皮膚過敏時，大家往往只關注護膚產品，卻忽略了家裡的空氣污染物，事實上這些看不見的空氣污染物可能就是過敏的元凶。許多醫師近年紛紛呼籲人們要重新回頭檢視居家空氣品質，而更保險的做法就是將家裡的空氣品質，交給信賴的空氣清淨機來守護。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲預防室外空汙，也別忘了關注室內居家空間的空氣品質！（圖／品牌提供，下同）

過去，我們只會聞懸浮微粒PM2.5色變，但皮膚專科黃彥愷醫師指出，還有許多隱藏在室內的空氣污染物，「NO2是過去被大家忽視的空氣污染物，平常汽機車排放的廢氣、烹飪過程中的瓦斯爐就會釋放出很多NO2，但即使不出門、不開伙，平日開窗通風時還是會將NO2引進室內。」黃彥愷醫師舉例，這些常見污染物都可能對皮膚帶來長期影響，破壞皮膚屏障，誘發異位性皮膚炎。異位性皮膚炎是一種常見的慢性皮膚疾病，患者通常會反覆搔抓導致脫皮。從中醫的肺經分析，呼吸到的空氣與我們的皮膚健康也息息相關。黃醫師强調，「從西醫觀點來看，PM2.5、甲醛、二氧化氮NO2等空氣污染物，長期暴露在我們皮膚的表面，皮膚會越來越脆弱，造成皮膚内部的發炎，從而誘發異位性皮膚炎。」

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲想要高效維持居家空氣品質，就交給信賴的空氣清淨機來守護。

另外常見的空污物則是甲醛，它廣泛存在於各種建材、家具和家居用品中，我們常常認爲搬進新家或是換新傢俱才會碰上甲醛問題，但其實甲醛的排放期可以長達15年。此外像是女生常用的指甲油，做造型會用到的髮膠產品，也可能含有容易被忽略的化學有害氣體與甲醛。甲醛不僅對皮膚有刺激性，可能導致接觸性、過敏性皮膚炎以及久治難癒的異位性皮膚炎，長期吸入還可能導致頭痛、頭暈、注意力不集中等神經系統症狀，嚴重者甚至增加罹癌風險。尤其對於新生兒和孕婦來說，長期暴露於高濃度甲醛的環境中，可能影響胎兒的智力發育，對寶寶的健康也會造成不可逆的損害。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲能有效捕捉NO2、甲醛、PM2.5、PM10和VOCs的空氣清淨機，確保一家人就連睡覺也都能呼吸到新鮮空氣。

其實我們早在不知不覺中，就暴露在這些隱藏的室內空氣污染物之下。黃彥愷醫師也提醒，要預防異位性皮膚炎，就要先關注空氣品質，首先，可以盡量避免在污染高峰時段外出，注意空污警報；第二，可以在居住環境内選用高品質的空氣清淨機，去除室内的空氣污染物；第三，假日的時候可以多到戶外、郊區活動。「讓肺部多呼吸一些新鮮的空氣，對我們皮膚的濕疹或是異位性皮膚炎、敏感肌等都是非常有幫助的。」

時序開始進入秋冬，由於氣溫降低，污染物更容易沉積在較低的空氣層中，讓空氣質量變得更差，對健康的危害也因此更加顯著。為了有效對抗這些看不見的隱形威脅，不少醫學專家都會建議使用高效空氣清淨系統來淨化室內空氣。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲秋冬季節，擁有涼暖功能的Dyson HP12，也能吹送暖風讓全室均勻變暖。

Dyson近期推出全新Purifier Hot+Cool De-Nox甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機，主打能捕捉更多NO2，而且可以分解及永久消滅甲醛等空污問題。覺得家中的空氣吸起來有點不順嗎？Dyson HP12設有4大感應器，能持續監控空氣品質，自動調整氣流，並偵測室内的NO2、甲醛、PM2.5、PM10和VOCs，讓埋伏在生活周遭的危機無所遁形。若連接MyDyson App手機應用程式，還能遠距控制機體並同步檢測室内空氣品質。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲Dyson HP12設置的整合感應器會持續分析居家空氣，搭配獨特演算法，每秒即能分析一次資料，以分子等級診斷空氣污染物，並在LCD上顯示即時結果。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲連接MyDyson App手機應用程式，即能以手機遠距控制機體並同步檢測室内空氣品質。

延續過去機型的重點優勢，Dyson HP12同樣依據HEPA H13標準完全密封，可捕捉99.95%小至PM0.1的微粒，且不會將污染物重新排放到空氣中，透過更先進的空氣淨化功能以及全新升級的富鉀碳濾網，經設計團隊研究顯示，能多捕捉50%流竄在室內空間的NO2。無論是想要讓室內空氣流通，或是在家裡開伙享受料理樂趣，都可以放心讓Dyson HP12幫忙轉換更清新安全的空氣。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲▼Dyson HP12根據HEPA H13標準完全密封，可捕捉99.95%小至PM0.1的微粒，且不會將污染物重新排放到空氣中，其中的富鉀碳濾網也可淨化氣味和有害氣體以及揮發性有機化合物（商品與濾網會依各國市場與生產批號而異。經原廠測試，商品效能不受影響）。

▲▼空汙,室內空汙,PM2.5,NO2,甲醛,Dyson,二氧化氮,空氣清淨機。（圖／品牌提供）

同時Dyson HP12也配有SCO催化濾網，使其在催化隧道中捕捉甲醛，並持續將其分解為二氧化碳和水，因此永久不用更換濾網，讓Dyson HP12以自動持續偵測模式以及更加永續環保的方式，從根本上解決室內甲醛，幫居家空間維持更乾淨的空氣品質。

近來全台開始降溫，別忘了醫師提醒低溫時空氣中的污染物容易沉積，家家戶戶的瓦斯爐也總會在這時候熬一鍋熱熱的湯，這讓NO2等污染物更容易聚集於室內。健康的居家環境是維持生活質感的基礎，趁入秋之際為自己和家人選擇一款能針對時下嚴峻的空污問題發揮最大效益的空氣清淨機，讓清淨空氣成為理想居家空間最基本的標配。

守護室內空氣安全就靠它＞點擊了解更多

ET快訊
金鐘獎／王彩樺彎腰「34D」蹦出來　夏和熙：裡面都沒穿
明變天「3地雨最猛」　可能有颱風「最靠近時間曝」
金鐘獎／《嗨！營業中》5人登紅毯！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼
金鐘獎／苗可麗戰袍「上下全開」　邪惡春光畫面外洩
貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲
金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」！首入圍哭了
金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸
金鐘獎／路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半
金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！穿魚尾服超辣真實身材曝光
金鐘獎／大霈「純白平口禮服」！　細腰、美腿大放送
快訊／國道客運陷恐怖火海！　緊急撲滅中

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

室內外運動皆可免戴口罩　健身房業者添購Dyson空氣清淨機讓消費者安心動起來

萬聖節搞怪必買攻略！變裝道具糖果3折起　浪味仙天使變惡魔

異位性皮膚炎總是好不了？醫：想預防「肌膚問題」先改善居家空氣品質

7-11首推「黃金販賣機」！小資免千元無痛入手　金條、金幣都有

【廣編】等3年！健司聯名辻利「抹茶花生燒麻糬」來了　抹茶控和花生控快衝一波！

霜淇淋、咖啡買1送1！人氣雪糕5折又來了　超商周末小確幸必收

花蓮振興券領取倒數！超商加碼「單品咖啡5折」　3000元放大變3600

網激推「派對神器」！金喜嗨刮狂歡趴，就要這樣玩！

羨慕朋友一天到晚吃喝玩樂？想過理想生活　養成一個習慣很關鍵！

Uber Eats10月加碼「百間餐廳買1送1」！全用戶都能用

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

萬聖節搞怪必買攻略！變裝道具糖果3折起　浪味仙天使變惡魔

異位性皮膚炎總是好不了？醫：想預防「肌膚問題」先改善居家空氣品質

7-11首推「黃金販賣機」！小資免千元無痛入手　金條、金幣都有

【廣編】等3年！健司聯名辻利「抹茶花生燒麻糬」來了　抹茶控和花生控快衝一波！

霜淇淋、咖啡買1送1！人氣雪糕5折又來了　超商周末小確幸必收

花蓮振興券領取倒數！超商加碼「單品咖啡5折」　3000元放大變3600

網激推「派對神器」！金喜嗨刮狂歡趴，就要這樣玩！

羨慕朋友一天到晚吃喝玩樂？想過理想生活　養成一個習慣很關鍵！

Uber Eats10月加碼「百間餐廳買1送1」！全用戶都能用

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

金鐘獎／日妹妹頭舞團現身紅毯！　網看特寫嚇到：怎麼都長一樣

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

金鐘獎／陳庭妮在胡宇威身上留咬痕當幸運物　他害羞放閃「集氣奪獎」

金鐘獎／王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　夏和熙認了：裡面都沒穿

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

金鐘獎／《嗨！營業中》5人5色登場！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼

金鐘獎／苗可麗53歲戰袍太猛「上下全開一片肉色」　邪惡春光畫面外洩

中國男闖日本補習班　偷女學生鞋子噴體液！認罪喊「我愛女鞋」

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

消費熱門新聞

想過理想生活　養成一個習慣很關鍵！

「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！

7-11推「黃金販賣機」免千元入手

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手

肯德基打造全新「胡椒餅蛋撻」！

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末小確幸必收

美式賣場強勢回歸再創新低價！

全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」甜品登台

美式賣場必買神器湧搶購潮！

7-11首創「炸醬麵飯糰」大份量飽物超夯

達美樂「1公斤起司披薩」限時回歸

達美樂辣魔黑珍珠披薩萬聖節限定吃

網激推「派對神器」！金喜嗨刮

全家推隱藏版「喝的霜淇淋」！網：奶昔嗎？

更多熱門

相關新聞

即／高雄塑膠廠大火狂飄汙染物　5區快關窗少出門

即／高雄塑膠廠大火狂飄汙染物　5區快關窗少出門

高雄市永安區一家塑膠工廠今(14日)上午發生火警。環保局到場進行環境監測，提醒位於下風處的湖內區、 岡山區等5個鄰近區域須留意異味影響，盡量減少外出。此外，該廠被查出是地下工廠堆置廢棄塑膠混何物，環保局依法開罰至少300萬元以上；另火警產生粒狀汙染物，違反空汙法，再裁處至少10萬元以上罰鍰。

在家要開窗or關窗？台大醫給答案了

在家要開窗or關窗？台大醫給答案了

很多人「不抽菸卻得肺癌」！　醫點出4原因

很多人「不抽菸卻得肺癌」！　醫點出4原因

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

環境部修正公布「空氣品質標準」　PM2.5規定全亞洲最嚴

環境部修正公布「空氣品質標準」　PM2.5規定全亞洲最嚴

關鍵字：

空汙室內空汙PM2.5NO2甲醛Dyson二氧化氮空氣清淨機

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

被15歲少年撞死！家屬聽聞招魂鈴一響…淚崩顫抖

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面