異位性皮膚炎總是好不了？醫：想預防「肌膚問題」先改善居家空氣品質

▲皮膚專科黃彥愷醫師為大家科普，異位性皮膚炎和空氣的影響。（影／黃彥愷醫師授權提供）

消費中心／綜合報導

室外空污問題早已引起大眾重視，不過仍鮮少有人了解，「室內空汙」問題可能有過之而無不及。室內空氣中的污染物除了持續對我們的呼吸系統造成威脅，還會誘發皮膚過敏。過去在討論皮膚過敏時，大家往往只關注護膚產品，卻忽略了家裡的空氣污染物，事實上這些看不見的空氣污染物可能就是過敏的元凶。許多醫師近年紛紛呼籲人們要重新回頭檢視居家空氣品質，而更保險的做法就是將家裡的空氣品質，交給信賴的空氣清淨機來守護。

▲預防室外空汙，也別忘了關注室內居家空間的空氣品質！（圖／品牌提供，下同）

過去，我們只會聞懸浮微粒PM2.5色變，但皮膚專科黃彥愷醫師指出，還有許多隱藏在室內的空氣污染物，「NO2是過去被大家忽視的空氣污染物，平常汽機車排放的廢氣、烹飪過程中的瓦斯爐就會釋放出很多NO2，但即使不出門、不開伙，平日開窗通風時還是會將NO2引進室內。」黃彥愷醫師舉例，這些常見污染物都可能對皮膚帶來長期影響，破壞皮膚屏障，誘發異位性皮膚炎。異位性皮膚炎是一種常見的慢性皮膚疾病，患者通常會反覆搔抓導致脫皮。從中醫的肺經分析，呼吸到的空氣與我們的皮膚健康也息息相關。黃醫師强調，「從西醫觀點來看，PM2.5、甲醛、二氧化氮NO2等空氣污染物，長期暴露在我們皮膚的表面，皮膚會越來越脆弱，造成皮膚内部的發炎，從而誘發異位性皮膚炎。」

▲想要高效維持居家空氣品質，就交給信賴的空氣清淨機來守護。

另外常見的空污物則是甲醛，它廣泛存在於各種建材、家具和家居用品中，我們常常認爲搬進新家或是換新傢俱才會碰上甲醛問題，但其實甲醛的排放期可以長達15年。此外像是女生常用的指甲油，做造型會用到的髮膠產品，也可能含有容易被忽略的化學有害氣體與甲醛。甲醛不僅對皮膚有刺激性，可能導致接觸性、過敏性皮膚炎以及久治難癒的異位性皮膚炎，長期吸入還可能導致頭痛、頭暈、注意力不集中等神經系統症狀，嚴重者甚至增加罹癌風險。尤其對於新生兒和孕婦來說，長期暴露於高濃度甲醛的環境中，可能影響胎兒的智力發育，對寶寶的健康也會造成不可逆的損害。

▲能有效捕捉NO2、甲醛、PM2.5、PM10和VOCs的空氣清淨機，確保一家人就連睡覺也都能呼吸到新鮮空氣。

其實我們早在不知不覺中，就暴露在這些隱藏的室內空氣污染物之下。黃彥愷醫師也提醒，要預防異位性皮膚炎，就要先關注空氣品質，首先，可以盡量避免在污染高峰時段外出，注意空污警報；第二，可以在居住環境内選用高品質的空氣清淨機，去除室内的空氣污染物；第三，假日的時候可以多到戶外、郊區活動。「讓肺部多呼吸一些新鮮的空氣，對我們皮膚的濕疹或是異位性皮膚炎、敏感肌等都是非常有幫助的。」

時序開始進入秋冬，由於氣溫降低，污染物更容易沉積在較低的空氣層中，讓空氣質量變得更差，對健康的危害也因此更加顯著。為了有效對抗這些看不見的隱形威脅，不少醫學專家都會建議使用高效空氣清淨系統來淨化室內空氣。

▲秋冬季節，擁有涼暖功能的Dyson HP12，也能吹送暖風讓全室均勻變暖。

Dyson近期推出全新Purifier Hot+Cool De-Nox甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機，主打能捕捉更多NO2，而且可以分解及永久消滅甲醛等空污問題。覺得家中的空氣吸起來有點不順嗎？Dyson HP12設有4大感應器，能持續監控空氣品質，自動調整氣流，並偵測室内的NO2、甲醛、PM2.5、PM10和VOCs，讓埋伏在生活周遭的危機無所遁形。若連接MyDyson App手機應用程式，還能遠距控制機體並同步檢測室内空氣品質。

▲Dyson HP12設置的整合感應器會持續分析居家空氣，搭配獨特演算法，每秒即能分析一次資料，以分子等級診斷空氣污染物，並在LCD上顯示即時結果。

▲連接MyDyson App手機應用程式，即能以手機遠距控制機體並同步檢測室内空氣品質。

延續過去機型的重點優勢，Dyson HP12同樣依據HEPA H13標準完全密封，可捕捉99.95%小至PM0.1的微粒，且不會將污染物重新排放到空氣中，透過更先進的空氣淨化功能以及全新升級的富鉀碳濾網，經設計團隊研究顯示，能多捕捉50%流竄在室內空間的NO2。無論是想要讓室內空氣流通，或是在家裡開伙享受料理樂趣，都可以放心讓Dyson HP12幫忙轉換更清新安全的空氣。

▲▼Dyson HP12根據HEPA H13標準完全密封，可捕捉99.95%小至PM0.1的微粒，且不會將污染物重新排放到空氣中，其中的富鉀碳濾網也可淨化氣味和有害氣體以及揮發性有機化合物（商品與濾網會依各國市場與生產批號而異。經原廠測試，商品效能不受影響）。

同時Dyson HP12也配有SCO催化濾網，使其在催化隧道中捕捉甲醛，並持續將其分解為二氧化碳和水，因此永久不用更換濾網，讓Dyson HP12以自動持續偵測模式以及更加永續環保的方式，從根本上解決室內甲醛，幫居家空間維持更乾淨的空氣品質。

近來全台開始降溫，別忘了醫師提醒低溫時空氣中的污染物容易沉積，家家戶戶的瓦斯爐也總會在這時候熬一鍋熱熱的湯，這讓NO2等污染物更容易聚集於室內。健康的居家環境是維持生活質感的基礎，趁入秋之際為自己和家人選擇一款能針對時下嚴峻的空污問題發揮最大效益的空氣清淨機，讓清淨空氣成為理想居家空間最基本的標配。

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