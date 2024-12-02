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19歲男開馬3一路逆撞畫面曝！女騎士噴飛骨裂　外送員跳車逃劫

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區昨（1日）晚間發生一起離譜車禍，一名19歲男子駕駛一輛馬自達3逆向行駛，先撞飛一名騎機車女子，失控再衝撞停等紅燈外送男機車騎士，再往前碰撞2部路旁小客車後才停下，造成女子骨盆骨裂，送醫急救後無生命危險，男騎士看到失控車迎面而來跳車，幸手部僅受到擦傷，肇事男自稱精神不濟，恍神才會釀禍，經酒測無酒駕，車上也無違禁品，詳細肇事原因待警方調查。

▲▼曹男開車逆向撞飛婦人，外送員見迎面失控車趕緊跳車，曹男撞路旁小客車後才停下，外送員機車成了廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲曹男開車逆向撞飛婦人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視影片顯示，19歲曹姓男子開著白色小客車，沿著漢生西路往漢生東路逆向往縣民大道二段方向行駛，先是撞飛騎機車的51歲林姓女子，失控往前衝撞停等紅燈的UBER外送員42歲林姓男機車騎士，再往前撞2部路邊停車的小客車後停止。

林女被撞飛倒地，造成她骨盆骨裂、四肢擦挫傷，經送醫救治無生命危險，外送員林男看到失控車迎面而來趕緊跳車，幸好僅手部擦挫傷。從事水電工的曹男則沒有受傷，事故後他表示當時精神不濟，恍神才會逆向釀禍，經調查，曹男無酒駕、毒駕，車內也無違禁品，詳細肇事原因及責任待警方調查釐清。

▼外送員見迎面失控車趕緊跳車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曹男開車逆向撞飛婦人，外送員見迎面失控車趕緊跳車，曹男撞路旁小客車後才停下，外送員機車成了廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼曹男撞路旁小客車後才停下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曹男開車逆向撞飛婦人，外送員見迎面失控車趕緊跳車，曹男撞路旁小客車後才停下，外送員機車成了廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼外送員機車成了廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曹男開車逆向撞飛婦人，外送員見迎面失控車趕緊跳車，曹男撞路旁小客車後才停下，外送員機車成了廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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