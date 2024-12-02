車頭全毀！國道1號轎車猛撞曳引車　駕駛「血流滿面」急送醫

▲國道1號瑞隆段凌晨發生車禍，轎車突追撞曳引車，再撞分隔島才停下。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

國道1號高雄瑞隆路段2日凌晨3時許發生追撞事故，1輛轎車行駛途中因不明原因突衝撞前方1輛曳引車，導致肇事駕駛一度受困且血流滿面，所幸意識仍清晰，警方獲報到場立即將傷患送醫治療，同時在現場排除狀況，詳細肇因及肇責仍待調查釐清。

據了解，1輛黑色轎車行經國道1號南下368.8公里處，高雄瑞隆路段時，突追撞行駛於中線車道1輛載貨的曳引車，緊接著轎車再失控偏移至內側車道後自撞分隔島才停下，導致車頭幾乎全毀，造成肇事駕駛血流滿面且一度受困在車內，遭撞駕駛基於安全考量，因而趕緊將傷患先拉下車，再等待警方到場處理。

警方表示，凌晨3時許獲報，國道1號南下368.8公里處瑞隆段發生2車事故，警方到場後，發現肇事駕駛受傷，但意識仍清楚能對談，隨即迅速送醫治療，詳細肇因及肇責仍待交通大隊進一步調查釐清。

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