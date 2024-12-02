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周思齊回憶假球案！多次遭黑道架走　「怕遭活埋」經常躲衣櫃蓋布

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊回憶假球案，多次遭黑道架走「擔心被活埋」，。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽奪下冠軍，為台灣棒球創造歷史性的一頁，也讓過去一度幾乎毀滅中職的假球案再次被網友拿出來討論。曾經歷假球風波、今年9月引退的中信兄弟球員曾回憶，當年他曾經因為不配合打假球，就被黑道從住宿的飯店架走過，讓他現在一個人獨自住一間時都還會還怕。

周思齊日前接受退役球員方昶詠主持的網路節目《昶詠會客室》專訪時，回憶了當年一度毀滅中職的假球風波，他感嘆，那一年有黑道集資買球隊，所以球隊整個行政體系都是黑道，包含住宿管理人員也是，「那時候我們又被限制出去外面，就會發生『我知道你去哪裡喔』、『你小心一點』被警告類似的話」。

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周思齊感嘆，那個時期真的是非常可怕，因為我以前就因為不配合打假球，在飯店直接被黑道成員帶走過，被帶走時還在害怕「我會不會被活埋」，且被帶走不是只有一次，而是被架出去好幾次，所以當年他住飯店時，經常會躲在飯店衣櫃裡，還會用布把自己蓋住

周思齊說，也正是因為當年的事件，讓他撐過假球案後仍一直有陰影，現在一個人住一間時都會害怕，睡前都會先巡視一下，確認球隊隊友都還在後，心裡才會比較安心踏實，最後更向方昶詠開玩笑說，台灣假球史根本可以拍成電影，因為太精彩了。

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關鍵字：

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