菜脯工廠變身音樂廳　姊弟琴深音樂會提升偏鄉藝文

▲ 元泉益5姊弟琴深音樂會 感恩傳統菜脯養育 奏出悠揚樂聲 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



菜脯是許多民眾平時三餐常見的美食,嘉義縣布袋鎮除了有各種豐富的農漁特產,還有生產量佔全台85%的菜脯,當地聞名的元泉益食品工廠更是以生產傳統菜脯製品享譽國內外。為感恩傳統菜脯養育讓家人衣食無缺的邱家姊弟，與媽媽黃美菊每年12月就舉辦感恩音樂會，邀請當地民眾一起聆聽音樂會，讓偏鄉農村也可以樂聲悠揚。

▲元泉益5姊弟琴深音樂會 ，女主人黃美菊(圖左)擔任主持及導聆與現場熱情互動。（圖／記者翁伊森攝）

1日登場的音樂會不同於一般縣市演藝廳或音樂廳，而是在長年製作菜脯的工廠演出，表演者是邱家親姐弟,主持人由女主人黃美菊擔任主持及導聆，開場「心花開」活潑旋律，邀請在場貴賓一起隨音樂起舞，義竹鄉長黃政傑、縣議員詹琬蓁，海國家風景區管理處處長許宗民都到場與地方仕紳一起聽著膾炙人口的知名樂章，正式揭開第四屆音樂蘿蔔季序幕。

▲元泉益5姊弟琴深音樂會 在工廠演出，邁入第四年，依舊吸引不少當地民眾到場聆聽高水準表演。（圖／記者翁伊森攝）

黃美菊表示,在嘉義縣偏鄉漁村裡,連續四年舉行菜脯音樂會,從無到有，甚至一年比一年規模更大,主要是讓各界知道,即使在偏鄉也能享受音樂的美好,更鼓勵在外年輕人返鄉奉獻自己專長,落地生根在養育自己這塊土地上,如同跳躍的音符,感受人生的美好其實音樂就是人生、人生就是音樂。

「姊弟琴深樂團」大姐邱沛臻五歲就開始學琴,主修低音提琴副修鋼琴,台南藝術大學音樂系畢業後,遠赴美國懷俄明州州立大學攻讀音樂演奏碩士,擔任該校交響樂團低音提琴首席,返台後從事教職,11年前組成姊妹琴深。

二妹邱子馨主修大提琴、嘉義大學音樂碩士:三妹邱好潔專攻小提琴、國立台灣藝術大學碩士:四妹邱好君出身東海大學音樂學系,專長小提琴,後來家中一男孩邱堯龍,也專攻音樂課餘開始表演,樂團更名為現在「姊弟琴深樂團」。

▲全台生產菜脯最多的嘉義縣布袋鎮,元泉益食品工廠開業77年，以生產傳統菜脯、客家碎脯菜脯蛋、音樂老菜脯雞湯、五香雞胗菜脯為主要產品。（圖／記者翁伊森攝）

全台生產菜脯最多的就是嘉義縣布袋鎮,其中元泉益食品工廠77年，以生產傳統菜脯、客家碎脯菜脯蛋、音樂老菜脯雞湯、五香雞胗菜脯等頗負盛名,加上黃美菊與先生養育全家五位小孩都具備大、小提琴和低音提琴表演能力演奏並組成「姊弟琴深樂團」而聲名大噪。





▲音樂老菜脯雞湯。（圖／記者翁伊森攝）