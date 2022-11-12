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嘉義孽子打死老母！遭逮辯「喝酒忘記了」　檢方聲押獲准

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義縣一名89歲張姓老婦人11日凌晨被人發現慘死在家中樓梯間，全身有多處受傷。警方調查，死者疑似是遭46歲兒子張男毆打致死，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，檢方複訊後，深夜向嘉義地院聲請羈押獲准。

嘉義地方法院表示，張男辯稱母親是自己跌倒才身亡，但經證人證述和現場照片等佐證，跌倒無法造成死者全身多處受傷，因此認定張男涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有高度逃亡的可能性，加上張男手段凶殘，有羈押必要性，裁定羈押。

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警指出，婦人被發現時，身體呈頭上腳下姿勢，頭部還卡在樓梯間的欄杆，右腳有明顯撕裂傷，臉部、軀幹及四肢也有多處瘀血及擦挫傷，疑遭長時間毆打造成，11日下午立即逮捕涉嫌動手的兒子張男。張男被捕後辯稱，媽媽是跌倒致死，且當時自己有喝酒，已忘記發生什麼事情。

檢警調查，報案人洪女與涉嫌行凶的張男是朋友關係，她在凌晨曾接到張婦求救電話「快來救我，快被兒子打死了」，不料趕抵時張婦已無生命跡象。對此，警方訊後將張男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方晚間複訊後，依涉及重罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

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