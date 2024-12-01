台南安平區透天厝驚傳火警　南消：電器使用不可不慎

▲台南市安平區一處透天厝一樓，11月30日晚間約6時46分許發生火災，火勢初期滅火未釀成災，起火原因初判係電器引火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區一處透天厝一樓，11月30日晚間約6時46分許發生火災，台南市消防局接獲報案立即派遣安平、永華、和緯及公園等分隊前往救災，火勢初滅火，未擴大釀災。

經搶救撲滅火勢後，發現係廚房未使用的電器不明原因起火，造成該廚房部分器具及裝潢受損，所幸無人受傷。本案屋主當下立即提水進行滅火，使火勢能早期被撲滅，係屬不幸中的大幸。鄰居亦表示於當下聽到燃燒聲音後，立即查看發現有大量濃煙竄出時，即大聲呼救並作適時的疏散。119也轉知區長請所屬社會課進行輔導該用戶進行內部環境改善，以免發生憾事。

南消六大隊指出，台南市2022年起發生火災建築用途分類以住宅火災佔最大宗，而住宅火災內以電器火警為多，佔住宅其它處所比例達7成，約9成電器起火原因有二大共同特性，其一為電線老舊所引發，其二為電器、電線的使用觀念不當造成起火。由此可知多數民眾對於自身住家防火安全觀念仍相對薄弱。針對本案轄區單位消防人員除針對起火戶周遭鄰里辦理災後訪視，強化該區居民防火教育外，更推廣住宅用火災警報器鼓勵民眾自行安裝，為居家環境及早爭取火災發生時之應變時間，來保障生命及財產安全。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，民眾於使用電器時應謹慎小心，預防電器火災第一原則應有「離開拔插頭」的觀念，並選用具有「安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」，降低意外發生率。

消防局局長李明峯表示，該透天厝未設有住宅用火災警報器來保護住家安全，所以呼籲居住透天厝的市民朋友，應自行購買安裝，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡與財物損失，一起守護居家安全。

市長黃偉哲也提醒市民朋友，不管在任何環境中，皆要保持正確的用火用電習慣，方能創造安全宜居城市。秉持著安全大台南的理念，台南市將在各式場合中持續向全體市民宣導，使每位市民都能夠擁有正確的防火觀念。