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尋仇認錯人！他回「我是三重人」遭砍破肚　惡煞被判刑：沒錢賠

▲▼廖姓男子軟禁少女餵食毒品並性侵2次得逞，警方將他逮補送新北市地方法院偵辦。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市一名18歲林男認錯人，將黃姓男子砍成重傷，遭判刑5年1月。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳佩蓁／新北報導

新北一名24歲黃姓男子，2016年7月29日凌晨與5名友人騎車行經樹林區八德街一處，突然遇到一群惡煞，對方劈頭就問他：「你們是哪裡人？」黃則回應「我們是三重人」後，其中一名18歲林姓男子隨即抄起西瓜刀往黃男身上狂砍，導致黃腹部受重傷，當場臟器外露。刑事部分，二審依犯重傷害罪，處林男有期徒刑5年1月；民事部分，林男及其父應連帶賠償199萬元，可上訴。

判決指出，2016年7月28日林男因在網路上與某人發生爭持，雙方相約當晚到新北市某堤防談判，於是林男打電話撂了30幾名男子及少年到場助陣，一行人騎車前往中華路與八德街口會合。

29日凌晨12時許林男等人行經八德街時，看見黃男與5名友人站在該處，林便上前問：「你們是哪裡人？」黃等人回應「我們是三重人」後，林男誤認對方是仇家，馬上抄起西瓜刀往黃男腹部、腰部及手臂等處揮砍，造成黃手指開放性骨折、右手筋砍斷、臟器外露、結腸破裂，幸經送醫急救後救回一命。

對此，林男則辯稱，「我當時認錯人想要給黃男教訓」，並沒有要使黃男受重傷的意思，且他僅下手3刀，其中2刀砍向手部，另外腹部那1刀，並非持刀直接捅進黃男腹部，而是以橫向方式劃過黃的腹部，故並無重傷害罪之故意。

刑事部分，一審、二審法官均依重傷害罪，判處林男有期徒刑5年1月；另外，警方在林男住處搜出1枝改造手槍及具殺傷力子彈26顆，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判刑3年3月。

民事部分，黃男向林男及其父母求償醫療費用、勞動能力減損、精神慰撫金共計329萬餘元，林男則辯稱他現在沒有錢可以還黃男，且他不是故意要使黃男重傷，林父也辯稱「我身上沒有錢」；法官審酌林男國中肄業，入監服刑前在菜市場分解豬肉，其父因身體有殘障無法工作，判林家父子應連帶賠償黃199萬3515元，可上訴。

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