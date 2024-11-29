　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

板橋「電梯大怒神」3鋼索全斷重摔2人　維保漏洞3重大缺失曝光



記者戴上容／新北報導

新北市板橋區府中捷運站旁的「遊龍陸橋」電梯，於10月27日發生鋼索斷裂導致車廂墜落事故，事故造成55歲孫姓女子腿部骨折、8歲男童撕裂傷。第三方台灣省機械技師公會28日公布鑑定報告，認定維護保養廠商未妥善履行保養職責，導致鋼索金屬疲勞脆化並斷裂。板橋區公所表示，將依法追究相關責任，並在缺失未改善前持續停用事故電梯。

▲▼板橋電梯大怒神。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼10月27日新北板橋發生鋼索斷裂導致車廂墜落事故。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼板橋電梯大怒神。（圖／記者陳以昇翻攝）

鑑定報告提到，電梯維護保養廠商1月及9月份季保養檢查鋼索，以及10月份（10月7日、10月17日）兩次維護保養，都未能針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆前及時發現問題，落實保養檢查，未善盡維護保養責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報告顯示，事故由三條主鋼索全數斷裂引起，導致電梯車廂自2樓墜落至機坑底。經分析，事故原因與接雲梯設計相關，其牽引機驅動輪、壓輪與轉向槽輪的配置方式，造成鋼索因反覆彎曲出現金屬疲勞，進一步脆化並斷裂。此外，維保廠商在過去的檢查中，未能及時發現鋼索斷絲、斷股等問題，也未確實進行潤滑和保養。

鑑定報告列出三大缺失：一、壓輪與轉向槽輪承軸未上油潤滑；二、車廂側調速機鋼索拉桿與煞車連桿組未定期潤滑或測試；三、車廂上方潤滑油壺存在左右兩側缺漏情況。

板橋區公所表示，將根據鑑定報告追究維保廠商的刑事與民事責任，並將相關資料移送檢調偵辦。同時，公所將依規定召開考績會檢討行政責任，確保後續維保作業的完整性與安全性。現場的兩部電梯在缺失改善前，將繼續停用。

民進黨團總召張維倩對此表示，今年5月才剛更換鋼索，卻發生如此嚴重的事故。她質疑電梯設計或新更換鋼索的品質是否存在瑕疵，同時指出未如實上潤滑油的問題仍有待釐清。她呼籲市府對鑑定報告中的疑點向民眾說明，並全面檢查同時期啟用的電梯設計是否存在相同問題，確保未來不再發生類似事故。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸首檔棒球實境秀　總教練來自台灣
台灣U12棒球也奪冠！AIT秒發文祝賀　球迷湧入：謝謝美國
廖任磊主動提出放在名單外　味全龍還沒決定簽回人數
快訊／新竹巨城火警！　緊急疏散
快訊／國3北「5車追撞」　車流回堵6km
日本U12遭台灣完封　季軍戰10比0「扣倒」中國
王溢正、賴鴻誠不在台鋼明年規劃　兄弟釋出名單待討論
女騎士遭輾斃！聯結車彈一下　恐怖瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

高鐵引進新世代列車　軌道暨核心機電工程「12月動工」

IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換了

票選台鐵10大溫暖車站　獲邀投票旅客可抽500元禮券

快訊／還有一波降溫「9縣市低溫特報」　激冷跌破10度

手機被奪冠洗版！他「忽滑到王世堅」1張照片　狂吸6萬人看傻

板橋「電梯大怒神」3鋼索全斷重摔2人　維保漏洞3重大缺失曝光

《魷魚遊戲2》12／21登陸高雄港　陳其邁預告：非常多宣傳活動

今晚跌破10度冷爆！　羽絨外套「這樣搭」比厚毛衣保暖

世新大學企管系首屆畢業展覽登場　十組專題作品展現創意與實力

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

高鐵引進新世代列車　軌道暨核心機電工程「12月動工」

IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換了

票選台鐵10大溫暖車站　獲邀投票旅客可抽500元禮券

快訊／還有一波降溫「9縣市低溫特報」　激冷跌破10度

手機被奪冠洗版！他「忽滑到王世堅」1張照片　狂吸6萬人看傻

板橋「電梯大怒神」3鋼索全斷重摔2人　維保漏洞3重大缺失曝光

《魷魚遊戲2》12／21登陸高雄港　陳其邁預告：非常多宣傳活動

今晚跌破10度冷爆！　羽絨外套「這樣搭」比厚毛衣保暖

世新大學企管系首屆畢業展覽登場　十組專題作品展現創意與實力

大推綠色慢遊！台東縣府輔導30家優質永續旅宿　

劉品言優雅OL裝絕配萬寶龍山景包　換穿蝴蝶結禮服好俏皮

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

主計總處上修今年GDP至4.27％　明年估3.29％

賀中華隊奪冠！　草爺攜手「寶島神很大」爽發祭品

收款竟迷路！投資客捧80萬現金等嘸人　21歲車手超落漆

莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

柯文哲第9度被提訊搞神秘！法警防守升級　「人牆」阻鏡頭拍攝

IEAT理監事團訪韓　開發台韓產業多元合作新機遇

馬來西亞洪災4死疏散數萬人　恐釀10年來最嚴重災情

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

開搶奪冠悠遊卡！球迷愣「被秒殺」

簡舒培按鈴申告館長挨轟轟雙標！她：等你告

中華隊「超強冠軍照」免費下載！1人物亂入卡C位

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」

TEAM TAIWAN帽T　網見淘寶也有賣傻眼

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多熱門

相關新聞

戴湘儀遭控約砲人夫！正宮：臭X子有完沒完

戴湘儀遭控約砲人夫！正宮：臭X子有完沒完

被視為「侯家軍」新北市美女議員戴湘儀再度捲入婚外情風波！新北市議長蔣根煌的媳婦王榆鈞今（27日），突然在戴湘儀的臉書粉專上貼出一段長達700字的留言，公開指控戴湘儀多次主動邀約她的丈夫，也就是蔣欣璋到家裡「看貓咪後空翻」，甚至還痛罵「臭〇子，有完沒完？」對此，戴湘儀也回應了。

全國首座毛寶貝長照園區在中和

全國首座毛寶貝長照園區在中和

詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

新北觀音山隧道「白粉瀰漫」！小貨車側翻害的

新北觀音山隧道「白粉瀰漫」！小貨車側翻害的

新北八里聯結車失控撞對向2車！駕駛一度受困

新北八里聯結車失控撞對向2車！駕駛一度受困

關鍵字：

板橋區電梯事故遊龍陸橋維保廠商新北市

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面