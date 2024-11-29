板橋「電梯大怒神」3鋼索全斷重摔2人　維保漏洞3重大缺失曝光





記者戴上容／新北報導



新北市板橋區府中捷運站旁的「遊龍陸橋」電梯，於10月27日發生鋼索斷裂導致車廂墜落事故，事故造成55歲孫姓女子腿部骨折、8歲男童撕裂傷。第三方台灣省機械技師公會28日公布鑑定報告，認定維護保養廠商未妥善履行保養職責，導致鋼索金屬疲勞脆化並斷裂。板橋區公所表示，將依法追究相關責任，並在缺失未改善前持續停用事故電梯。

▲▼10月27日新北板橋發生鋼索斷裂導致車廂墜落事故。（圖／記者戴上容翻攝）





鑑定報告提到，電梯維護保養廠商1月及9月份季保養檢查鋼索，以及10月份（10月7日、10月17日）兩次維護保養，都未能針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆前及時發現問題，落實保養檢查，未善盡維護保養責任。

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報告顯示，事故由三條主鋼索全數斷裂引起，導致電梯車廂自2樓墜落至機坑底。經分析，事故原因與接雲梯設計相關，其牽引機驅動輪、壓輪與轉向槽輪的配置方式，造成鋼索因反覆彎曲出現金屬疲勞，進一步脆化並斷裂。此外，維保廠商在過去的檢查中，未能及時發現鋼索斷絲、斷股等問題，也未確實進行潤滑和保養。



鑑定報告列出三大缺失：一、壓輪與轉向槽輪承軸未上油潤滑；二、車廂側調速機鋼索拉桿與煞車連桿組未定期潤滑或測試；三、車廂上方潤滑油壺存在左右兩側缺漏情況。



板橋區公所表示，將根據鑑定報告追究維保廠商的刑事與民事責任，並將相關資料移送檢調偵辦。同時，公所將依規定召開考績會檢討行政責任，確保後續維保作業的完整性與安全性。現場的兩部電梯在缺失改善前，將繼續停用。



民進黨團總召張維倩對此表示，今年5月才剛更換鋼索，卻發生如此嚴重的事故。她質疑電梯設計或新更換鋼索的品質是否存在瑕疵，同時指出未如實上潤滑油的問題仍有待釐清。她呼籲市府對鑑定報告中的疑點向民眾說明，並全面檢查同時期啟用的電梯設計是否存在相同問題，確保未來不再發生類似事故。