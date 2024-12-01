《台灣人民自救宣言》60週年　市議員魏筠和民眾走讀中壢

▲魏筠(左一)和民眾走讀中壢人權發展與文史地標。（圖／莊秉璋提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年適逢《台灣人民自救宣言》60週年，魏廷朝人權文教協會於1日舉辦「中壢朝聖之路」走讀活動，由魏廷朝先生女兒、現任市議員魏筠帶領參加民眾，走訪中壢市區的人權發展與文史地標，並邀請音樂人在魏廷朝故居演出，以台灣民謠的優揚樂聲，紀念台灣民主的艱辛歷程。

魏廷朝人權文教協會理事長，也是桃園市議員魏筠表示，父親魏廷朝因為與彭明敏、謝聰敏共同起草了《台灣人民自救宣言》，成為政治犯，前後坐了17年3個月又7日的政治牢。今年60週年別具意義，因此決定以走讀中壢的方式來紀念父親與《自救宣言》。

▲魏廷朝人權文教協會舉辦「中壢朝聖之路」走讀。（圖／莊秉璋提供）

這次的「中壢朝聖之路」以徒步方式走訪中壢市區的人權發展與文史地標，跟著小人物講述中壢小故事，深度認識中壢在地文化。

走讀路線由警察局日式宿舍群（壢景町）為起點，途經中壢國小（中壢事件發生地）、彰化銀行（德星醫院舊址）、運春旅舍、志昇書局舊址，以魏廷朝故居為參訪終點，並在此地點安排簡易茶點與台灣歌曲演唱（奏），邀請參與者一同交流與欣賞。

活動資訊釋出後反應踴躍，在很短的時間便報名額滿。因應大眾的熱烈反應與期待，協會正規劃擴大舉辦的規模，朝向每年舉辦分多梯次的走讀活動，並進一步培養在地導覽志工，挖掘南桃園地區的文化縱深。