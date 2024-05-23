訂定非法定社福支出上限！　市議員魏筠質詢張善政是否支持？

▲魏筠質詢張善政是否認同「訂定非法定社福支出上限」？(圖／市議會民進黨團提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員魏筠23日於市議會市政總質詢中，拿出2020年國民黨市議員牛煦庭質詢前市長鄭文燦「訂定非法定社福支出上限」議事錄影，詢問市長張善政是否支持同黨籍民代主張？張善政表示，桃園社福支出與時俱進，因應每一個階段不同的需求調整，且市府有各種財政來源，每年都會檢視財源調度情況，審慎評估每一項支出。

財政局長歐美鐶也說明，市府對於各項施政經費，每年都會滾動式檢討年度預算的編列及支用。魏筠質疑，因人口老化，三節禮金、重陽敬老金等經費勢必逐年增加，市庫還可以撐幾年？去年由於超徵稅額，桃園非法定社福大都利用中央提供的增額統籌分配款，但難道每年都有超徵稅額嗎？要求市府妥善評估桃園總體的社福支出。

魏筠也指出，桃園的兒少性剝削案件逐年增加，近5年就有1,000多件，近來更因為網路使用導致犯罪數量升高，然而政府的性平單位卻像是多頭馬車，事權不統一導致政策推行沒有效果。

單就數位性暴力的主管機關就有地檢署、教育局、社會局、警察局共同主責，加上「性騷擾防治委員會」、「性別平等教育委員會」、「家暴性侵害防治委員會」、「兒少性剝削防制諮詢會」，性平單位一直開會卻沒有成果，請市府通盤檢討性平單位的分工合作。

因應2025台灣燈會，魏筠關心青埔地區停車場規劃。交通局張局長說明，目前停十停車場已納入前瞻計畫，向中央爭取補助經費，預計朝停車塔方向規劃，以增加更多汽機車停車空間，後續在亞矽計畫中，也會與航空城公司合作開發更多停車空間。觀旅局長周柏吟補充表示，在評估2025台灣燈會的過程當中，觀旅局與交通局密切配合，未來也呼籲賞燈民眾多利用大眾交通工具前來。