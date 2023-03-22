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桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

▲桃園神社大神被請回日本，市議員魏筠批市府早有預謀

▲桃園神社大神被請回日本，市議員魏筠批市府早有預謀。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員魏筠22日在市議會市長張善政施政報告中，質詢張善政在選舉期間說過要提高桃園的「國際能見度」及「體驗感」！然「桃園忠烈祠暨神社文化園區」去年原迎日本神祇天照大神供奉，但張市長上任後，卻以部份人士反對為由，搭配促統人士，將天照大神請回日本，還撤除週邊設施。

魏筠強調，根據掌握的資料顯示，桃園神社自從活化以後10萬人，去年的人次已超過30萬人，張善政市長知道桃園神社是這樣一個觀光人次很高的景點，市府新聞處強調拆除燈籠是因為到了228展期結束，但她與市議員黃瓊慧提出一份1月18日的公文，從公文可以看出來，市府要求廠商在1月份春節前就要求廠商拆除燈籠，根本不是因為展期到228所以才拆除，證明市府頻頻誤導媒體，為自己的缺失掩飾。

▲桃園神社大神被請回日本，市議員魏筠批市府早有預謀

魏筠批評，張善政市長的市府團隊要求桃園神社觀光景點在地化經營，而跟之前選舉的諾言是否違背？並指出市府在3月11日以公開新聞稿表示，「市府坦言，去年12月初將管理要點改納入營運計畫規範後，委外廠商只需要送交主管機關「備查」，空白授權將衍生許多爭議，反而不利於文化空間的活化。」

不過，魏筠提到，市府卻在3月14日時的新聞稿，改成「桃園市政府民政局表示，委外廠商規劃活動，檔期已在228日結束，神祇也因活動結束委由廠商送回日本。」因此她質疑行政契約本來就是由行政機關與民間締結而成，也有法律上的地位，備查與否與空白授權無關，而張市長對於促參法理解陌生，建議市府幕僚須對市長理解行政契約的知識再加強。

而依據公文資料，市府在1月18日發文要求廠商在春節前撤掉白色燈籠，而因為離春節期間太近，廠商過完春節才拆除燈籠，而1月18日距離市府說的「檔期到228」結束，根本是預謀撤除。魏筠提到， 3月初廠商將日本神祉撤出，更是因為少數議員向民政局表達統促團體的不滿，而廠商經所方的要求撤除神祉，更不是市政府所說的「檔期結束」，這樣的行為等於是把神社的核心價值抽離，這樣只會觀光及文化的價值，不會增加其他的效益。對於提升國際能見度得選舉諾言背道而馳。

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