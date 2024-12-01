10歲弟哈賓士C300！私訊車商回「這句」　網笑：以為只要300元？

▲有網友分享10歲弟弟想買賓士C300的荒謬經歷，引發網友熱烈討論。（鏡週刊資料照）

圖文鏡週刊

有一輛高級進口車，是許多男人的夢想，過要買雙B這種高級車，可不是一般人隨隨便便就能入手。近日，一名網友分享家中趣事，沒想到年僅10歲的弟弟居然私訊車商問賓士C300多少錢？更扯的是，車商報價完，弟弟的回應令兄長哭笑不得，不少網友對此也吐槽：「你弟是不是真的覺得C300只要300塊就好？」

這名網友在Threads發文表示，弟弟才10歲就妄想買賓士C300，居然還大膽用IG私訊車商詢問報價，看完報價後，弟弟甚至用大老闆口吻回應對方：「看看，最近想買。」沒想到車商似乎也沒發現到對方是名10歲的小弟弟，還積極擺低姿態打探意願問，「哥，是要現金買？還是貸款呢？」完全被原PO弟弟唬得一愣一愣，讓原PO看完後無奈搖頭，「我感覺以後我們家要被高利貸追殺了，10歲全額貸款，29歲借百萬。」

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貼文迅速引發眾多網友關注，不少人被車商反應逗笑，「笑死，對方還叫哥」，部分網友則吐槽弟弟，「讓他全貸，早點嚐嚐社會的鐵拳」、「你弟是不是真的覺得C300只要300塊就好？」「可以刷悠遊卡嗎？」還有人則自嘲：「我10歲的時候還在喝彈珠汽水，沒想到你弟已經在看C300還被叫哥…青出於藍更勝於藍啊！」

真相曝光後，原車商也現身高EQ留言回覆，「弟弟，記得10年後要來找我買車喔」，另外也提醒對方帳號設定是否有問題，「如果帳號是你弟本人的話，記得檢查他出生年份是不是設錯了，因為我的廣告本身是有設定20-60歲受眾的」，讓車商最哭笑不得的竟是，「比我自己花錢下廣告還有流量…哭啊」。



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