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斑馬線40秒對決！行人站著滑手機不動　駕駛苦等：我不會上當的

網友開車行經路口，停車禮讓路人優先通行，沒想到對方反而站在原地玩手機。（翻攝YouTube頻道「WoWtchout」）

圖、文／鏡週刊

交通新規上路後，駕駛對禮讓行人的規定更加謹慎，深怕被罰。近日一名駕駛在新北市中和區路口上演40秒對決，一名行人站在斑馬線足足滑了40秒才緩緩通過，駕駛等得相當無奈，為了不被挨罰，只能乖乖傻等。

YouTube頻道「WoWtchout」近日分享一段行車紀錄器影片，一輛汽車在新北市中和區宜安路與保健路76巷口遇到行人穿越斑馬線。由於該路口無號誌，駕駛只能停車禮讓行人優先通行。

但雙方卻展開40秒角力戰，其中一人揮手示意汽車先行，另一人卻站在斑馬線旁滑手機，駕駛考量到若貿然通過，恐遭檢舉「未禮讓行人」而受罰6000元，因此選擇繼續等待。然而，等了約20秒，示意先行的行人轉頭離開，滑手機的行人仍留在原地繼續玩手機。

經過約40秒的等待，期間還有3輛機車順利通過路口，玩手機的行人才終於抬頭，四處張望了一下路況後，才加快腳步跑過斑馬線。直到確定行人完全離開路口，汽車駕駛才敢繼續行駛。對此，WoWtchout在影片標題打上「我是不會上當的！」作為嘲諷，也引發網友熱烈討論。

網友紛紛留言，表達對行人無視交通規則、佔用斑馬線的行為感到不耐，「路口就都直接設置紅綠燈最無爭議，再多個行人專用號誌燈，避免同向人車互卡，變相逼出開車的急的人性」「他還真的是要過馬路欸！在那邊等死嗎」「碰到這種最怕的就是，後面有警車要讓也不對～不讓又會被追上來～只能跟他對看陪他耗」「手機滑到腦都麻了，早說行人專用時相，非行人路權越線一樣開罰」。　

另外，也有人自嘲總是遇到莫非定律，「這種路人都是叫你過，你一過他馬上就走」，還有人也對這種要過不過的情況感到厭煩，「5分鐘我都等過，下班時段，一個阿伯在無號誌路口，看起來是正常人，下班時候車流多，很多又不讓，我就在旁邊幫他看車流，沒車了我就跟阿伯說『要過快過』，他說『我沒有要過』，我就這樣在那傻等5分鐘」。


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