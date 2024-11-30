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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

▲立法院副院長江啟臣出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

面對這次CPTPP決議擱置中國大陸與台灣入會申請。立法院副院長江啟臣表示，過去數年多次要求行政機關應積極爭取加入，更特別提醒今年是入會關鍵年，卻連成立工作小組都落空，這幾年的遊說預算是否打水漂？政府的下一步又是什麼？政府有責任向國人清楚說明。

「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，江啟臣表示，這是國家經貿戰略佈局的基本思維。8年過去，全球歷經川普前總統美中貿易戰、拜登政府強化供應鏈韌性，改變台灣產業的全球佈局，但今年美國超越中國大陸，成為台灣最大單一出口市場，面對川普上任後可能的加徵關稅及貿易平衡措施，產業恐將面臨巨大的壓力。

江啟臣認為，2017年美國退出TPP後，其他創始會員國仍堅持談判，正是因為團體作戰優於單打獨鬥。轉型的CPTPP完成談判、生效，持續招收英國為新進會員國，並受理世界各國申請，壯大組織規模。因為各國皆知，雙邊或多邊組織，並非是二選一的單選題，在國際貿易市場上，創造越多的活動空間，就會有越多的貿易談判籌碼與機會。台灣經濟主要依賴對外貿易，加入區域經濟整合或自由貿易區至關重要，CPTPP入會申請被擱置，對台灣經貿發展實為雪上加霜。

江啟臣提醒，明年將迎來川普2.0的時代，在單邊主義、保護主義升高的挑戰下，當美國開始以關稅作為談判手段，台灣將可能首當其衝，政府的因應是什麼？除了未能加入CPTPP打入其他市場，那台美21世紀經貿倡議是否還能儘快簽署來減緩衝擊？而加入CPTPP受阻原因並非現在才知道，過去能成功完成WTO入會，現在為什麼做不到？經貿領域恐受阻，安全結盟也不明，孤立主義傾向的川普，會否延續美日印澳QUAD和AUKUS，以及供應鏈安全為主的印太經濟架構IPEF？

江啟臣呼籲，啟動新時代的經貿戰略佈局已刻不容緩，除了繼續與理念相近國家共同守護民主價值，更要爭取共同的經貿市場，共享經貿的果實，除了要繼續設法加入區域經貿組織，雙邊談判也應同時並進，提早佈局才能減少影響，面對新時代、新局勢，政府必須協助產業應對前所未有的嚴峻挑戰。

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