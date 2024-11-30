台CPTPP入會案遭擱置　綠委嘆：中共再打壓只是讓兩岸關係更惡化

▲CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國25日至28日在加拿大溫哥華召開第8次執委會，會中決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席、加拿大與紐西蘭擔任副主席，展開入會程序，而今年度會議仍然未成立台灣的入會工作小組。對此，綠委賴瑞隆今（30日）受訪時表示，希望未來美日能加強力道支持台灣加入CPTPP，讓經濟共同體更好，期盼中共不要再打壓台灣國際空間，此舉只會讓兩岸關係更加惡化。

CPTPP執委會年度大會28日在加拿大舉行，外媒指出，大會擱置中國與台灣的入會申請案。對此，行政院經濟貿易談判辦公室深感遺憾與失望，再次呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

對此，賴瑞隆表示，台灣申請加入CPTPP遭遇很多阻礙，特別是中國的阻礙，台灣作為經貿大國，加入經貿組織對世界各國跟台灣是多贏，但中國搶在台灣入會前提出申請，就是要阻止台灣，哥斯大黎加都入會了，台灣卻被阻擋的關鍵原因就是中國反對，接下來其他會員國包含澳洲、越南，中國都會動用影響力影響CPTPP入會工作。

賴瑞隆指出，希望未來美日能加強力道支持台灣加入CPTPP，讓經濟共同體更好，台灣經貿實力強也要跟國際合作，達到多贏目標，中國因為政治因素阻擾台灣入會，完全沒有道理，期盼世界各國發出正義之聲，讓台灣加入經貿組織，讓世界更好，期盼中共不要再打壓台灣國際空間，此舉只會讓兩岸關係更加惡化。