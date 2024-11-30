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賴清德出訪3友邦「過境美國」　美國務院：符合長期慣例

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德今起展開太平洋尋訪之旅。圖為總統出席APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

我國總統賴清德30日起展開太平洋巡訪之旅，拜訪3個友邦之外，也會過境美國領土夏威夷與關島。對此，中國再次表達強烈反對，但美國國務院重申，這個做法符合長期慣例。

賴清德展開上任以來首次海外出訪，首先過境夏威夷，接著訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，此外也將過境關島。他29日對此表示非常期待，將繼續深化與其他國家的夥伴關係，並且「讓台灣走向世界」，沒有提及過境美國一事。

對此，中國外交部發言人毛寧，重申中國國家主席習近平曾經發表的言論，也就是「分裂主義行為」與台灣海峽的和平穩定並不相容。她呼籲美國以「最謹慎」態度處理台灣問題，明確反對台灣獨立，支持中國和平統一。此外，北京反對台灣領袖「竄美」，也反對美國支持分裂主義活動。

但據《路透社》報導，美國國務院一名發言人重申美國立場，也就是台灣當局高層過境是例行公事，「符合長期做法，符合我們與台灣關係的非官方性質，以及保持不變的美國一中政策。我們認為，私人、例行與非官方過境，不應該被當成挑釁的藉口。」

儘管如此，根據台灣及區域安全官員評估，中國可能利用賴清德訪問太平洋島國及過境美國領土為由，在未來幾天發動鄰近台灣的軍事演習。台灣外交部長林佳龍28日也向立法院表示，中國可能透過軍演回應這次訪問。

 
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