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中信兄弟球星指導馬龍揮棒！他兩度揮空自嘲「錯誤示範」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲馬龍展現過人運動神經，棒球打擊練習連續擊出3顆球。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

馬英九基金會邀請陸生團來台參訪，今天（1日）行程是南投日月潭、台中洲際棒球場，參訪團中，曾獲奧運6金的桌球名將馬龍代表北京體育大學出團。陸生團下午2時許抵達洲際棒球場，由中信兄弟當家球星王威晨、許基宏，帶領陸生體驗棒球，馬龍在棒球打擊練習時一度揮空，但接下來隨即展現過人運動神經，連續擊出3顆球，引起在場陸生歡呼。

陸生團表定今天下午2時30分抵洲際棒球場，但許多馬龍的球迷已經提早到場，在車道兩側等待陸生團到達，其中1名球迷拿著牌子，表示自己從10歲就是馬龍的球迷，22歲的時候親眼看見他，更說台灣歡迎馬龍；另1名女球迷說，她從巴黎奧運迷上馬龍，以後也會一直支持他。

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲馬龍的球迷提早到場等待。（圖／記者白珈陽攝）

兩輛載運陸生團的遊覽車準時抵達棒球場，隨著陸生陸續下車，兩側球迷大喊「歡迎！歡迎來台灣」，輪到馬龍下車時，球迷群起歡呼尖叫，高聲喊「馬龍我愛你！」，馬龍戴著墨鏡，雙手舉起回應球迷致意；奧運2金的射擊女將楊倩下車也受到支持者歡呼。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼馬龍下遊覽車引起球迷歡呼，他揮雙手回應。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

打擊練習由中信兄弟主力球員王威晨、許基宏指導，2人出場時受到陸生鼓掌歡迎。活動位於練習場內，棒球固定在T座，由執球棒者揮擊。馬龍打擊時，前2棒揮地太低，打到T座，但後續掌握到訣竅，頻頻將球打得飛起，連續擊飛3顆球。對於揮空2球，馬龍開玩笑地說，「前2球是錯誤示範！」本活動馬龍未受訪。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲打擊練習由中信兄弟主力球員王威晨、許基宏指導。（圖／記者白珈陽攝）

受馬英九基金會邀請，大陸北京大學、清華大學、復旦大學等7所大學40名師生組成的訪問團日前赴台參訪，引起兩岸高度關注。在此次為期9天8夜的行程中，大陸師生計劃已參觀孔廟、林安泰古厝、台北101大廈，今天則參訪日月潭以及棒球交流，同時並造訪多所高校，與台灣青年學生進行音樂、體育等領域的交流互動。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陸生團來台參訪。（圖／記者白珈陽攝）

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