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復旦女大生談12強冠軍「祝賀台灣」　陸生團感受台灣人情味超感動　

記者白珈陽／台中報導

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，今天（1日）參訪南投日月潭、台中洲際棒球場，體驗人文風景及棒球樂趣。復旦大學大4生宋思瑤及浙江大學生梅龍飛在棒球活動後受訪，其中宋思瑤對於台灣獲得世界12強冠軍，表示要向台灣祝賀，盼兩岸在棒球領域一起進步。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，本次陸生團訪台最珍貴的事情，就是體驗到台灣人的善良與熱情，讓馬龍、楊蒨等體育明星及所有陸生都感到非常感動。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陸生參訪團今天下午進行棒球體驗，由中信兄弟主力球員王威晨、許基宏指導。（圖／記者白珈陽攝）

陸生團今天下午2時30分抵達台中洲際棒球場，奧運6金桌球名將馬龍也代表北京體育大學參團，一下車就受到台灣支持者歡呼。打擊練習結束，陸生團進入棒球場內，開心地自拍、合影，甚至有人繞場狂奔，顯得相當興奮。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 陸生團進入棒球場內，開心地自拍、合影，甚至有人繞場狂奔，顯得相當興奮。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

復旦大學經濟學院大四生宋思瑤受訪表示，這次是她第一次正式學習體驗棒球，因她在打擊練習時打了3顆滾地球，讓她感受到棒球是一項規則複雜、技術高超的運動，希望未來可以跟台灣同胞一起進行棒球上的交流，以小交流帶動大交流，認識更多的台灣朋友。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲復旦大學經濟學院大四生宋思瑤。（圖／記者白珈陽攝）

媒體詢問，對於台灣這次獲得12強世界冠軍有何感想？她說，「我代表師生訪問團，向中國台北隊獲得世界冠軍表示祝賀，我也希望大陸和台灣同胞，可以像中信兄弟Brothers一樣，一起為祖國在棒球這個領域一起努力一起進步。」

談到上午先訪南投日月潭，宋思瑤說，就像小學課本裡的美景變成現實的感覺，湖水特別清澈，她指出，復旦的校名是出自《尚書大傳》裡的「日月光華，復旦復兮」，跟日月潭有很神奇的契合感，讓她覺得不虛此行。

浙江大學梅龍飛受訪指出，這是他第一次實地接觸棒球，有專業的球員當教練，在球員指點下準確打到球的甜點位置，擊到球的那一下，讓他心裡非常有成就感，他覺得今天的棒球體驗非常好，棒球是一項非常有趣的運動，他學校也有棒壘球的社團，打算回去之後要去試一試。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲浙江大學梅龍飛。（圖／記者白珈陽攝）

媒體詢問去日月潭的感想，梅龍飛說，今天的日月潭是他們整個團最期待的自然景觀，早上在日月潭的碼頭，看到整片碧綠的日月潭，真的是碧波無盡，陽光灑在湖面上金光閃閃，跟他想像中的非常相像，隊員都在船頭拍照片，風吹過來，帶著湖水清澈的氣息，整個人有心曠神怡的感覺，滿足他們對日月潭所有的期待。

他也說，這幾天他們跟台灣同學交流的很好，今天還有他們之前有交流的台灣同學，知道他們的行程特地趕過來送明信片，這種情感是非常真摯的，也特別感謝。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者白珈陽攝）

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這幾天跟陸生相處最珍貴的，是陸生體驗到台灣人的熱情跟善良，他們都很感動，發自內心的，包括馬龍楊蒨這些明星，以及陸團的同學。他另外感動的是，他遇到很多民眾，從昨天到故宮、台北101乃至於到中部，許多民眾主動跑過來跟他說，你們做得很棒，他們覺得兩岸應該要交流，因為太久沒有交流了，有了這個團，讓他們重新看到希望。

媒體問為什麼會選擇棒球體驗？蕭說，現在不是職棒賽季，沒有辦法觀賞比賽，但是他們更進一步讓大陸同學體驗棒球，大陸棒球才剛要興起，剛好台灣拿到世界冠軍，兄弟象球員也非常專業，讓陸生實地體驗棒球，感受棒球樂趣，回去會告訴更多大陸的朋友，讓兩岸在未來能夠用棒球做一個共同語言，不管是從少棒開始、未來可能有職棒，他覺得這是讓兩岸連結一個新的橋樑。


 

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