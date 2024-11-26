影像紀錄百年市場+偏鄉送愛心餐　75南投青年志工獲授證

▲南投縣「好點子計畫」辦理成果發表，75名青年志工授證。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為鼓勵青年參與志願服務，結合青年創意、專長技能與志工服務，今年8月發起「好點子徵集令」活動，廣邀全縣16歲以上、未滿45歲之青年朋友踴躍提案；經3個月評選，共有75名青年志工在本次「好點子計畫」中脫穎而出。

縣府22日在南投市樹德半山夢工廠舉辦「113年度青年志工召募授證典禮暨成果發表分享會」，由副縣長王瑞德主持，表揚75位青年志工，並親自為他們授證及別上紀念胸章，獲獎青年志工也進行成果發表，分享計畫內容及創意；本次參與召募計畫者分別來自暨南國際大學、中興高中、南投高商、旭光高中等學校，以及南投各界的社會青年。

王瑞德指出，今年的計畫展現出許多年輕人的創新點子：有針對百年老店進行影像紀錄，以保留南投市百年零售市場的歷史故事與技藝；也有許多服務社區的活動，包括為長者舉辦手作課程、健康體操和人生繪本的創作，以及結合大學社團與在地店家的愛心食材，為偏鄉課輔班學童送餐；另有環境教育項目，涵蓋構樹知識、園藝技能分享，和流浪貓狗的領養知識推廣。

王瑞德讚揚獲獎青年展現的活力與執行力，並感謝每位成員的努力及分工協作，讓這些計畫得以成功實現，也鼓勵他們繼續投入志願服務，為社會、團體或個人提供協助，推動社會的正向發展，並邀請更多人加入南投的青年志願服務團隊。