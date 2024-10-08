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幼兒沉溺手機講不聽　親職教育團體助原鄉父母改善親子關係

▲南投家扶ACT親職教育團體陪伴原鄉父母學習安全育兒。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶ACT親職教育團體陪伴原鄉父母學習安全育兒。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

偏鄉單親媽媽「小秋」在先生因病過世後，獨自照養最大高一、最小才幼兒園大班的5名孩子，因平時忙於工作賺錢、無暇陪伴，導致排行老四、老五的2名幼子沉迷於玩手機，罵也不聽，讓小秋感到頭痛不已，甚至懷疑只能跟自己父母以前一樣「用打的」，家庭生活隱藏的暴力、疏忽，就此有形無形地上演著。

南投家扶中心指出，有些父母選擇以打罵方式來教育、修正孩子失控或犯錯等行為，久而久之也衍生出孩子懼怕家長、家庭暴力等相關問題；而過度使用3C產品育兒、缺乏足夠的親子互動，以致關係疏離、兒童仿效家長偏差行為等教養難題，更是社工在服務現場常遭遇的挑戰：根據該中心2023年針對信義鄉服務家庭需求與困擾的統計分析中顯示，有21%家庭正面臨親職教育技巧困擾，對教養知能的需求可見一斑。

▲南投家扶ACT親職教育團體陪伴原鄉父母學習安全育兒。（圖／記者高堂堯攝）

南投家扶表示，近來積極引進美國心理學會暴力預防處及美國幼兒教育學會所推行的「ACT（Adults and Children Together Raising Safe Kids Program）親職教育團體」工作方式，透過專業授課學習，培訓社工如何引導家長安全育兒，避免出現兒童虐待、暴力等狀況；今年也嘗試藉由ACT將親職教養相關知識傳達至部落，陪伴「小秋」等8戶家長重新認識幼兒各階段發展的需求與挑戰。

▲南投家扶ACT親職教育團體陪伴原鄉父母學習安全育兒。（圖／記者高堂堯攝）

南投家扶指出，扶助家庭家長因經濟重擔與教養照顧，往往讓家庭關係更陷入緊繃與無力，因此社工透過ACT八大主題的8次團體課程，引導家長彼此分享教養甘苦談，從中示範如何去看見孩子的需求，並用孩子可理解的方式進行溝通並建立生活常規，了解其實可用溫暖而堅定的方式陪伴孩子成長，讓親子關係更進一步，且最重要原則就是「以身作則」：小秋與家中孩子明定手機使用時間，在一次次練習後，開心地表示家長「以身作則」真的有用，不用再像以前一樣動輒大吼大叫，多數成員也持續努力找出自己與孩子們更加舒適的互動關係。

南投家扶中心住任李雅婷表示，家扶除以經濟、實物發放服務來幫助身處困境的家庭，也極力透過淺顯易懂方式，將正向教養的觀念傳達至原鄉部落家庭，促使兒童虐待或家庭暴力等憾事的發生率下降，也將秉持推行ACT親職教養團體的核心價值，期望讓孩子能在溫暖與充滿愛的環境下健康成長。

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