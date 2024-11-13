南投家扶年度園遊會12／1登場　籲踴躍認購園遊券支持弱勢家庭

▲南投家扶中心邀請民眾支持認購家扶園遊券。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心將於12月1日在南投縣農工商會展中心舉辦「童樂家扶 環繞幸福」冬暖慈幼園遊會，同時歡慶成立55週年；南投家扶表示，誠摯歡迎民眾踴躍響應支持「園遊券」，作為參與活動的入場方式，更是對弱勢家庭的重要支持。

南投家扶指出，此次活動匯聚社會各界的熱情，將呈現一系列精彩的表演、多元的攤位、手作DIY體驗及豐富的遊戲互動，更特別設置「55週年意象展」，以溫馨且富有歷史感的展示和體驗小活動，讓家庭親子在玩樂中感受家扶55年來的愛心故事與扶助精神。

南投家扶指出，關注弱勢家庭的需求始終是其重要使命，家扶園遊會每年也都吸引眾多熱心人士參加，來自台北的忠實支持者曾小姐多年來不曾缺席，總是帶著自備物品和人力，為公益活動奉獻力量，並激勵更多人參與，展現社會各界對公益事業的支持與熱情；扶助家庭孩子「小雯」的媽媽是越南籍新住民，平日因經濟壓力、難以帶孩子參加休閒活動，家扶園遊會是讓她們每年都期待、共享家庭的樂趣與快樂回憶。

南投家扶李雅婷主任表示，本次年度公益盛會時間地點為12月1日(星期日)上午九點至下午一點，在南投縣農工商會展中心(南投市祖祠東路26號)，若欲以園遊券支持弱勢家庭，請聯繫南投家扶049-2222080。