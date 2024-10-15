指導家庭小額儲蓄、學習工藝行銷　南投家扶助偏鄉家長重整生活

▲南投家扶協力偏鄉家長職場體驗，開創新道路。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心近年來嘗試引導受助家庭的家長接受多類型的職業訓練，今年度有來自信義、水里與集集等鄉鎮的8位家長參加為期一年的生涯發展方案，接受信義鄉在地手工藝匠師簡月屘教導製作提袋等手工藝品，幫助他們更有信心過好自己的生活。

南投家扶於12日前往草屯手工藝園區的綠工藝假日廣場進行職場體驗暨成果發表活動，讓學員們落實課堂所學，透過市集擺攤並結合創作故事分享，磨練各自的推銷技巧，同時安排他們帶領現場民眾玩手作，一條龍式體驗不同的工作樣態、累積不同的工作經驗。

南投家扶指出，近年來愈加重視以財務管理及技能培育作為雙核心目標，幫助不同階段的受助家庭成員：除針對家長群體持續設計每月1至2次的同聚共學機會，學習掌握家中金錢流向並設法進行小額儲蓄，今年也嘗試提升家長的手作工藝能力，引導他們運用在地自然環境的素材進行藝術創作，並轉化為手工藝品，進而學習銷售、增加收入。

學員家長「小雯」表示，一開始有些擔心自己學不會，幸好方案社工常給予關心，一段時間下來終於看見自己的進步和孩子共學的成效，覺得很開心，也在學員群組中分享親子一起編織作品的影片，在家則邀請家人共同進行零錢儲蓄計畫，一同努力讓家裡慢慢變好，也有了讓孩子過不一樣生活的信心。

南投家扶主任李雅婷表示，在水里據點辦理家長生涯發展方案已邁入第8年，也是該中心在偏鄉鄉鎮用心執行的特色方案；近幾年通膨、低薪等問題環伺，有愈來愈多家長主動表達報名參加的意願。