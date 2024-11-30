下周1地轉雨　冷氣團準備再襲「急凍時間可能拉長」

▲下周又有新一波東北季風和冷氣團接力。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)起冷氣團開始減弱，水氣仍少，天氣穩定，氣溫將逐日回升，不過早晚仍有局部低溫；下周四前東半部水氣增多，轉為有雨天氣。新一波東北季風將延後至下周五出現，下周六華南水氣輸入，北東陰雨，且下周六晚間後可能有冷氣團，可能一直影響到下下周前期。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，影響好幾天的大陸冷氣團今天白天開始減弱，環境風向逐漸由東北風轉為偏東風，水氣依持續偏少，西半部普遍晴朗，東半部迎風面有較多雲量，為多雲或陰天，降雨機率仍低。

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不過歐宗學指出，雖然冷氣團開始減弱，但冷空氣餘威仍在，配合依然相當明顯的夜間輻射冷卻效應，昨晚到今天清晨平地最低溫在苗栗三灣只有6.6度，嘉義以北除靠海的新竹市，空曠地區低溫普遍只有10度或以下，南部、東半部則大多11到13度，比較特別的是，宜蘭晨間低溫是各縣市中最高的，仍有13.6度，與過往冬季經驗不同，顯示夜間雲量多寡導致的輻射冷卻強度差異，對這波低溫有非常顯著影響。

高壓迴流環境至少持續到下周一，期間水氣依然偏少，歐宗學分析，西半部依然晴朗穩定，東半部有較多雲量。氣溫會逐日回升，每天的氣溫都會升高1到2度，早晚仍要注意有局部性較低溫出現，但預估極端低溫發生區域會明顯縮小、機會也跟著降低。

新一波東北季風南下時間有延後趨勢，歐宗學指出，最新預報顯示下周五才有較明顯的東北季風增強，在此之前的下周二至下周四，大致是東北東到偏東風的環境，對於東半部來說，持續處在迎風面的位置，水氣會有稍微增多的機會，天氣仍持續多雲或陰，但會開始有局部短暫雨。西半部不受影響，持續晴到多雲。

下周五東北季風開始增強，歐宗學表示，北部、東半部會再陸續轉陰雨天氣，下周六有華南水氣東移，北東部陰雨天氣持續，中部雲量也可能增多，並在山區附近有零星短暫雨，南部依然不受影響。下周六晚間到下周日較乾冷的空氣逐漸移入，各地天氣又會恢復穩定。

歐宗學提醒，下周六晚起有明顯的冷空氣南下，強度不排除會再達到大陸冷氣團，並可能一直影響到下下周的前期，確切的低溫程度及影響時間、範圍等還會隨著後續的預報變化而調整，仍有不確定性。