下周雨區逐擴大　更強冷空氣「凍番薯」時間曝

▲下周水氣增多，東北季風和更強冷空氣接力。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團逐漸減弱，不過輻射冷卻威力將持續到下周一(12月2日)清晨，新竹、苗栗仍可能跌破10度；下周一下半天起水氣變多，北海岸和東半部等有雨；下周五東北季風增強，北東雨區擴大，下周六將出現更強冷空氣，氣象署表示，「有機會比這波更強」。

今天平地最低溫為苗栗大河6.6度，雲林、苗栗以北也出現10度以下低溫，中央氣象署預報員林定宜表示，隨今天白天高壓出海，溫度慢慢回升，冷氣團減弱帶來乾冷空氣，降雨主要在花東一帶，西半部為乾燥的天氣型態。

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▲今天低溫情況。（圖／氣象署提供）

明天環境轉偏東風，林定宜表示，溫度將逐步回溫，明天清晨到下周一之前，輻射冷卻效應仍明顯，新竹、苗栗仍可能出現10度以下低溫。

未來降雨分布方面，林定宜說明， 下周一上午之前，台灣天氣乾燥，僅花東有零星短暫雨，其他地方晴到多雲；下周一下午開始水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東北部有零星短暫雨；下周二到下周四基隆北海岸、東半部、大台北地區、北部山區零星短暫雨；下周五東北季風增強，北部、東半部降雨機會高，北部山區、竹苗山區則是零星短暫雨。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，林定宜指出，今天清晨比較冷，白天後冷氣團減弱，溫度逐漸回升，氣溫爬升至下周二，其中西半部、東北部日夜溫差大，竹苗地區有10度或以下低溫；下周五東北季風增強，北部、東北部轉為濕涼天氣。

林定宜提醒，下周六(7日)後會有更強冷空氣，強度還有待觀察，但有機會比這波冷空氣更強。