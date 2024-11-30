創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

▲奪冠後，全隊換上冠軍短T。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊風光奪冠，世界棒壘球總會（WBSC）的合作夥伴Fanatics Inc.近日表示，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt在2天內就售出10萬件，創下了 Fanatics Japan 的銷售紀錄，更超越「2024大聯盟世界大賽」紀念商品的歷史最高銷售額，引發話題。

WBSC官網指出，Fanatics Inc.宣布，在歷史性決賽後的兩天內，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt就銷售超過10萬件，創下了 Fanatics Japan 的銷售紀錄，超越了「2024大聯盟世界大賽」紀念商品的歷史最高銷售額。

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該款紀念T售價是4400日圓（約新台幣954元），值得注意的是，中華隊在慶祝時有穿著該款紀念T，受到球迷熱烈歡迎，銷量以驚人速度增長，甚至一度售罄，不過已經延長預購截止日期至12月31日。

就有網友在PTT的Gossiping板問卦，「Chinese Taipei 冠軍T賣破十萬件了？」話題引發熱議，「蠻好的，世界冠軍周邊賣得好，球團協會都有賺，知道有好處，會更投入資源金錢培養球員」、還是那個帽T比較好看」、「蠻醜的 但我想要收藏幾件，Taiwan的帽T我也想收個幾件。」