民眾黨創黨元老遭傳喚！朱蕙蓉嘆「檢方資料齊全」：柯文哲死定了

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民眾黨創黨元老遭傳喚！朱蕙蓉：柯文哲死定了

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃宥寧攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃宥寧攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，檢廉密集調查他涉犯的貪汙事實，並在今（29）日第9度提訊柯文哲。對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉透露，她日前以證人身分被北檢傳喚，結果發現檢方具備的證據鉅細靡遺，包括多筆LINE對話紀錄與她不知道自己名字列在其中的文件，讓她看了不禁感嘆嘆「柯文哲就是死定了」。

朱蕙蓉在政論節目《新聞面對面》和《突發琪想》中透露，她被北檢約談3個小時，檢方詢問她為何會傳訊息提醒柯文哲檢查政治獻金申報，並問及她與民眾黨的關係。她表示自己與柯文哲最後一次通話是在8月23日，當時她發文質疑柯文哲政治獻金申報內容，有多筆款項轉移到「木可公司」，而柯傳訊責怪「朋友不是來添亂的」。

▲▼資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

▲朱蕙蓉曾是資深柯粉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

朱蕙蓉坦言，自己也看到檢方手上的資料非常多、非常齊全，包括很多LINE的對話，還有些她不知道自己名字列在其中的文件，檢方表示這些資料是從硬碟、USB隨身碟裡面出來，讓她不禁震驚柯文哲到底對不起多少支持者，「如果真的要講的話，就是死定了！」

針對柯文哲選總統募款QRcode被改成木可帳戶，朱蕙蓉感嘆，其實這件事是滿嚴重的，北檢是想讓她知道，「我心目中的柯文哲可能不是我想的」，並稱她確實很震驚很難過，作證時也看到「非常恐怖的事」，但她只透露與QR code有關，把錢轉到其它公司。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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