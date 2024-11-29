莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

中華隊勇奪世界12強賽冠軍，全台舉國歡騰，身為澎湖子弟的投手莊昕諺光榮返鄉，澎湖縣政府縣議會也在今(29日)下午3點舉辦「澎湖之光鄉親見面會」，發送400份免費雞排與珍奶，並由莊昕諺親手送出，時間還沒到就已排滿民眾等待。

▲中華隊投手莊昕諺光榮返鄉，親自發送免費的400份雞排珍奶。（圖／記者陳洋攝，下同）



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「澎湖之光鄉親見面會」今天下午在金門縣政府前廣場舉行，由議長陳毓仁自掏腰包加上友人贊助，免費發送400份雞排與珍奶，時間還沒到，廣場就已擠滿長長人龍排隊，有民眾笑說自己1點半就來排，主要也是希望給澎湖子弟加油打氣。

▲現場排滿長長人龍。



陳議長高興表示，自己也是打棒球長大的，看到中華隊打進冠軍賽時也PO出祭品文集氣，最終順利獲得冠軍，所以他也如約發送。

▲縣長陳光復致贈馬公國中、講美國小棒球隊行李箱。



下午3點，除了縣長陳光復外，莊昕諺也驚喜現身親自發雞排珍奶給民眾，還親民替球迷簽名，並勉勵在場小學弟投球時「相信自己」。不僅如此，陳縣長頒發40萬元獎金給莊昕諺後，同時致贈馬公國中、講美國小世界盃12強同款的25吋行李箱，期待小將們外出征戰時，能為國爭光，奪得佳績。

下午3點半議長陳毓仁等人在議會辦公室頒發50萬獎金給莊昕諺與家人，眾人還在現場彼此分享當時看比賽的緊張刺激心情，結束前莊也致贈親筆簽名球給陳議長，氣氛十分和樂。

▲莊昕諺送上親筆簽名球。