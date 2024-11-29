騙走通訊行5支手機「還把店員機車騎走」　桃園劣男下場慘曝

▲桃園市戴姓男子2021年間在桃園區某通訊行佯稱領取5支iPHONE手機，還搶走店員機車，南下台中變賣其中2支手機得款7萬5千餘元，桃園地院昨天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名戴姓男子於2021年間1月間前往桃園市某通訊行，領取預訂的5支IPhone手機，向店員誆稱要借用機車回公司找老闆拿錢，店員不疑有他陪同前往，中途戴男佯稱要停車騙店員下車後，油門一催把機車騎走，事後更將其中2支手機變賣7萬5800元。桃園地院法官審理後，依搶奪罪判處9月有期徒刑，仍可上訴。

檢警調查，54歲戴姓男子於2021年1月15日下年2時許，前往桃園市桃園區成功路上某通訊行領取預訂之5支iPhone手機，向店員誆稱希望借用騎機車，一同至公司找老闆領取現金，店員不疑有他，陪同戴騎車前往，途中，戴男騎乘至桃園區三民路某處，佯稱要停放機車，請店員先下車，待店員下車後，待男猛催油門將機車騎走，店員當場傻眼。

戴男得手機車與5支手機後，騎乘至高鐵桃園站，搭車前往台中市大里區某通訊行，將其中2支手機賣給不知情業者，得款7萬5800元，店員隨後報警處理，桃園警方調閱沿途監視器循線拘捕戴男到案，並起出剩餘3支手機等證物；桃園地檢署調查後依搶奪罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告戴男坦承犯行不諱，案經證人指證、警方提告現場監視器畫面截圖與查扣手機等佐證，法官審酌被告犯行已嚴重侵害他人財產法益、破壞社會治安，被告雖坦承犯行，然始終未與被害人達成和解或取得原諒，法官審結依搶奪罪，判處有期徒刑9月，本案還可上訴。