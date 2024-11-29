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桃園29歲女控遭性侵！說詞兜不攏被揪亂告　法官認有悔悟判緩刑

▲桃園市陳姓女子去年4月間至航警局保安大隊控告某男子對其強制性交，檢警查出陳女子虛烏有涉嫌誣告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓女子去年4月間至航警局保安大隊控告某男子對其強制性交，檢警查出陳女涉嫌誣告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子於去年4月至航警局保安大隊控告某男子在同年月間在其住處，違反其意願對其強制性交得逞，經檢警調查後，陳女說詞出現矛盾之處，陳女才坦承誣告；桃園地院審理時，陳女坦承犯行，法官審結依誣告罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年，本案仍可上訴。

檢警調查，29歲的陳姓女子與男子為朋友關係，陳女明知男子並未對其有違反其意願對其強制性交行為，竟於去年4月14日至航警局保安大隊向承辦員警報案指控，男子違反其意願，對其強制性交犯行，案經桃園地檢署調查，查出陳女對案情說詞出現矛盾之處，陳女才坦承被害人並未對其強制性交犯行，卻仍對其提出妨害性自主告訴之事實，意圖使被害人受刑事處罰；桃園地檢署偵結依誣告罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告陳女坦承犯行，檢警提出被告與被害人間通訊軟體LINE之對話截圖乙份佐證，被害人亦指證歷歷，足認被告犯行明確；法官認為，被告陳女明知被害人並無違反其意願並對其強制性交之行為，任意向偵查機關誣指被害人涉嫌妨害性自主之犯罪，使國家機關無端發動偵查，耗費訴訟資源，使無辜被害人遭受刑事訴追徒增訟累之虞。

法官考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，因被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，審酌其因一時失慮致罹刑典，於去年4月向警方提出不實告訴後，隨即於同年8月向桃園地檢署撤回告訴，犯後終坦承犯行，足認被告確有悔悟之意，法官審結依誣告罪判處有期徒刑2月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起一年內接受法治教育課程4場次，本案仍可上訴。

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