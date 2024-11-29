勾人妻見綠帽夫竟開車狠撞！他雖逃死但剩半條命　囂張小王下場曝

▲桃園市李姓男子今年4月間開車載越南籍武姓人妻返回住處，見其老公在路旁竟刻意衝撞導致重傷，闖禍後肇逃。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年4月間開車載越南籍武姓人妻返回大園住處，見武女老公在路旁突然加速衝撞，導致武女郭姓丈夫與其堂弟被撞飛，李闖禍後丟下武女隨即肇事逃逸，其郭姓丈夫與堂弟身受重傷，送醫急救才救回性命，大園警方循線查獲李男到案；桃園地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌起訴，並建請法官分別量刑有期徒刑10年與5年，以示懲儆。

檢方調查，35歲的李姓男子與越南籍武姓人妻交往，今年4月14日晚間8時許，李男開車載武女返回大園區住處，抵達武女住處附近時，發現武女郭姓丈夫與其堂弟站在路旁，李男卻突然加速，高速衝撞郭男與郭姓堂弟，2人被撞飛後，李男丟下武女於路旁後肇事逃逸，武女嚇得打電話給119將郭姓丈夫與其堂弟送醫急救，其中郭姓丈夫被送往林口長庚醫院急救後，經過手術治療才撿回一命，其堂弟則因閃避僅左手臂等處有擦挫傷傷勢。

大園警方據報後，調閱鄰近監視器循線查出李男身分，並通知到案說明後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，李男坦承犯行，警方則提供現場監視畫面、醫院診斷證明等佐證，檢方審酌，李男與郭男等人並不熟識，卻仍殘忍駕車高速衝撞2人，導致被害人郭男受到創傷性腦出血等傷害，經林口長庚紀念醫院治療後，雖保住一命，仍有左眼視力受損、無光感與左腳麻木無力導致生活無法自理，其年邁父母仍需照顧終日照顧，親屬遭受無法抹滅之傷痛；檢方偵結，依殺人未遂罪嫌將李男起訴，並向法官分別求刑10年與5年，以示懲儆。