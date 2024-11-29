即將回歸王室？貴妃詩妮娜獲泰王賜新名　寓意曝光

▲泰王為詩妮娜更名，外界紛紛猜測，她可能即將重返泰國王室。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在泰王瓦吉拉隆功傳出又有後宮新寵之際，泰國王室公報26日宣布，泰王賜予貴妃詩妮娜（Chaokhun Phra Sineenath Bilasakalyani）新的名字，改成詩尼妠，儘管只改了一個字，且讀音相同，但新稱號的寓意大不同。

泰國公共電視台、泰國網等報導，詩妮娜舊名為「Chaokhun Phra Sineenath Bilasakalyani」（เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี），新名字則是「Chaokhun Phra Sineenatha Bilasakalyani」（เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี），舊名裡面的娜（นาฏ）改為妠（นาถ）。

前者「娜」（นาฏ）有舞女的意思，如今泰王把此字改為妠（นาถ），象徵著尊敬或傳統的價值，有貴族、尊貴的含意，新名字的寓意為美麗端莊、堪為典範的女子。

▲泰王與詩妮娜合影。（圖／CFP）

此次更名早在8月23日由泰王頒布，並於11月26日正式公報。泰王此舉引發外界關注，這被視為是詩尼妠在王室地位的認可與肯定，網友猜測，這可能暗示著先前淡出泰國王室的詩尼妠即將回歸。

先前才有消息傳出，詩尼妠身邊的34歲貼身侍女歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）享有許多王室尊榮待遇，成為泰王後宮新寵，雖然未獲名分，但被授予「少將」軍銜，頻頻代表國王出席重要活動，還乘坐泰王私人飛機回鄉探親，在泰王72歲大壽時，更與國王夫婦乘坐同一艘船。外界猜測，歐拉弄可能很快就會正式獲封寵妃頭銜。

▼泰王後宮新寵歐拉弄未獲名分，但頻頻代表國王出席重要活動。（圖／翻攝X）