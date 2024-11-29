洗車場學徒變老闆！高雄男研發AI系統　180秒產百支短影音上線

▲郭俊延跟團隊研發AI系統，3分鐘就能生成上百支的短影音 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名現年37歲老闆郭俊延，從洗車場學徒做到創業，為了解決企業痛點，他與工程師開發了一套AI系統，經過2年測試成功，透過此系統，3分鐘能自動剪輯數百支短影音，自動在社群發文上千則，幫助品牌在社群更容易被看見，解決龐大行銷費用和缺工問題。

紅播智能的創辦人郭俊延，運用人工智慧技術，為業主提供全新無人直播、AI虛擬主播、短影音自動剪輯系統，等多項AI工具，解決企業缺乏合適行銷工具導致成本高、成效低的痛處。他也發現，許多老闆無法及時掌握社群行銷技巧，且面臨員工難找和人力成本的問題，使得品牌無法被看見，透過AI工具，這些問題都可輕鬆解決。郭俊延表示：「中小企業主經營公司已經很忙，如果還要花高額費用做行銷、找人才、想創意，根本是沉重負擔」！

這套系統主要為三大AI系統技術整合，讓企業在無需投入大量人力的情況下輕鬆建立AI行銷團隊。首先，透過「AI自媒體短影音剪輯」系統，不需3分鐘的時間「一次就能生成上百支內容全不一樣的短影音」，無需後製團隊，系統根據語法指令自動生成影片，讓品牌能輕鬆獲得高品質的多元影音內容。

▲郭俊延跟團隊研發AI系統，3分鐘就能生成上百隻的短影音 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在短影音製作完成後，再以「AI自動發文」系統，大規模曝光這些內容。例如，透過AI生成，一次可創建上萬支的抖音帳號，再把自動生成的短影音嵌入這些帳戶，換句話說，一則短影音卻有上萬個帳號在分享討論，觸及率相當驚人。

另外系統可以分層次進行多帳號管理，根據不同受眾進行精細化的影片推送，大幅提升了影片在不同社群平台的曝光率和觸及。這樣的「自動發文」不僅突破了傳統單一帳號的限制，更能精準地吸引客戶目光，為品牌帶來更高流量。除了自動發文及影片生成，「AI主播與無人直播系統」也解決企業痛點，透過主播樣貌和聲紋的建模後，就能塑造不同風格的虛擬人物，這些主角不僅能配合品牌需求產生動作、語調、表情，還能根據場景變化，產生令人驚豔的逼真效果。而AI無人直播也與傳統直播不同，不需聘請專業主播或直播團隊就能實現24小時直播。

郭俊延強調，在自媒體盛行的今日，掌握AI行銷工具是品牌制勝的關鍵，也是助品牌迎向這場數位行銷革命的重要合作夥伴。紅播智能開發出的AI無人直播技術、AI廣告流量、AI自控矩陣拓客…等多項AI系統，不僅實現「低成本、高曝光」的行銷效果。且適用於各種短影音平台，如TikTok、YouTube Shorts、IG Reels等。