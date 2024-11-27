防中國牡蠣走私金門「洗產地」銷台　農業部推養殖登記制度

▲農業部長陳駿季說明防止中國牡蠣走私措施。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近日傳出有中國牡蠣透過金門走私進入台灣，混充成台灣牡蠣販售，引發食安疑慮也重創國內養蚵產業。農業部長陳駿季今（27日）表示，將與金門縣府合作推動牡蠣養殖登記制度，養殖業者須進行放養量的申報，落實源頭管理，確保國內牡蠣沒有海外混充。

陳駿季今出席漁業署「台灣永續海鮮美食店數突破千家」記者會，會後接受媒體聯訪回應近期中國牡蠣透過金門走私來台事件。

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陳駿季表示，中國牡蠣混充國產牡蠣通常有兩個管道，第一個直接偷渡進到台灣本島，這部分已請海委會、海巡積極在邊防加強查緝；另一個管道則是先走私到金門洗產地，再進入台灣本島，這部分可透過源頭管理來預防。

陳駿季指出，將與金門縣政府合作推動牡蠣養殖登記制度，養殖業者必須進行放養量的申報，確保金門每一批牡蠣都是國產牡蠣，而不是混充或直接從中國走私來台，馬祖地區也會同步推動。

陳駿季說，至於台灣本島部分，目前已推動產銷履歷認證制度，未來也會逐步推動養殖登記與放養量申報。陳駿季進一步指出，不只牡蠣，農業部也規劃將所有國內農水產品都啟動種植與養殖登記制度，依據品種的重要性、敏感性等分階段執行，唯有推動種植與養殖制度與產量申報，才能有效控管國產品的品質與來源。