金門大橋旁巨型工程垃圾成隱患　高公局發函營造公司移除

▲大金門端的臨時碼頭及物料屯放區域有大量工程垃圾。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門大橋於2022年通車，成為金門本島與烈嶼之間的重要交通樞紐。然而，位於大金門端的臨時碼頭及物料屯放區域，施工造成的環境問題至今未解。該區域因施工單位未進行後續恢復處理，導致大面積土地流失與巨型工程垃圾堆積，已成為當地環境的嚴重隱患。

縣府（26）日邀集金寧鄉公所、金寧鄉代表會、高公局、國有財產署、東丕營造等單位進行會勘。會後決議，將先由高公局發函物主國登營造移除，若對方不予回應，將宣告為廢棄物，協調東丕營造協助清理。

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據了解，臨時碼頭為大橋建設期間開挖的臨時作業區，用於物資運輸及施工支援。雖大橋已於2022年正式通車，但該區域並未隨工程完工進行恢復處理。居民反映，碼頭周邊土壤因施工回填未確實，加上海浪不斷拍打侵蝕，導致大面積土地流失。根據居民提供的2017年正射影像與現今的2022年對比影像，明顯可見該區土地損失嚴重，岸線退縮情況尤為顯著。

不過讓居民更加不滿的是，大金門端遺留的大量工程廢棄物。這些廢棄物包括大型水泥模塊、廢棄鋼筋和其他工程材料，疑似來自於最初的承包商國登營造。該公司因工程進度嚴重落後，早在2016年被交通部國道新建工程局解除合約，工程隨後由東丕營造接手，居民表示，新承包商並未清理現場遺留的垃圾，導致周邊環境被廢棄物佔據多年，嚴重影響整體景觀。

居民對此情況感到無奈與憤怒，表示「土地流失問題這麼嚴重，垃圾又堆滿大橋周圍，為什麼政府一直不處理？」、「施工單位與監工機構應對此負責」、「縣府和國工局應立即採取行動，不僅清理垃圾，還需對土地流失問題展開全面調查，並制定修復計畫」。

金寧鄉民代表會呼籲，若工程完成多年，施工廢棄物仍未清理，縣府在環境管理上的監督可能存在疏漏，縣府建設局或環境保護局應主動對此展開整治行動；針對土地流失問題，縣府可向交通部國工局反映問題，要求共同承擔清理責任或提供相關經費支持。

金門縣府代理秘書長王登緯指示，後續將請高公局發函國登營造，要求其盡快將這些廢棄物進行移除，若一定期限內不予回應，高公局可依相關法令將其宣告為「廢棄物」後，協調東丕營造來協助將其清理。