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陸客金門自由行傳心肌梗塞亡　小三通復航1年多來首起案件

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門縣28日晚間驚傳陸客心肌梗塞亡，66歲陸籍陳姓男子從廈門赴金門自由行，上午就感到身體不適，但吃完心血管疾病藥物後仍繼續行程，到了傍晚5點在金城市區又感不適，妻子緊急報案，將人送往金門醫院救治，不料到院前就失去呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。

▲▼陸客金門自由行傳心肌梗塞亡　小三通復航1年多來首起案件。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳姓男子被緊急送往金門醫院救治，但仍回天乏術。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這是自小三通自2023年1月7日復航後，首起陸客自由行身亡案例。目前遺體暫時冰存在醫院，至於確切死因，仍待警方報請檢察官相驗釐清。

▲▼陸客金門自由行傳心肌梗塞亡　小三通復航1年多來首起案件。（圖／記者林名揚翻攝）

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