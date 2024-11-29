嘉義縣消防特搜大隊通過分級認證　將參與國際搜救

▲▼ 嘉義縣消防局特搜大隊通過國家搜救能力分級認證 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局特種搜救大隊於11月27日至29日參加國家搜救隊能力分級認證(NAP，National Accreditation Process），在重重考驗中29日順利取得「中型搜救隊」資格，未來嘉義縣特搜隊不僅能更保障縣民生命財產的安全，同時也具備參與國內外各類災害搜救和協助的專業能力。

嘉義縣轄內主要有梅山斷層、九芎坑斷層等斷層，不僅過去曾發生大規模的震災，近期地震也頻繁發生。為確實提升對於地震等大規模災害搶救能力的提升，嘉義縣特搜大隊於112年11月16日已揭牌，成立一支結合消防、義消、醫師及護理師、土木技師等領域人員且超過百人的隊伍。而嘉義縣消防局不僅是組織隊伍，也購置雷達偵測器、聲納探測器等科技裝備，期間更是規劃建築物倒塌時可能需進行的水泥破壞、金屬切割、繩索應用、支撐技術、通訊中繼和醫療處置等多種搜救技術訓練課程。

經過長達一年的溝通討論、自主訓練與36小時不間斷動員演練，特搜大隊於11月27日至29日前往內政部消防署訓練中心參與NAP 36小時不間斷的模擬測驗，期間比照聯合國國際搜索和救援組織（INSARAG）指南的NAP認證及考核規定，過程中面臨多項情境的考驗，如編制人員的動員集結、搭建基地、不間斷的搶救等等，更要於時間內完成全部任務。但嘉義縣特搜大隊在面臨體力及技術各方面的考驗，都能展現面對災害的專業應變及團隊能力，能運用聲納影音科技搜索，應用繩索將人員救出和醫療處置，和使用斜牆面支撐、重物搬移、熱切割鋼板、原木切割、梁柱破壞移除等搜救技術和科技裝備進行安全且高效率的人命救援。

嘉義縣消防局 局長蔡建安表示，此次嘉義縣的特種搜救大隊能夠成功取得NAP的「中型搜救隊」資格，不僅需要感謝內政部、嘉義縣議會、嘉義基督教醫院、長庚醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院等相關單位的全力支持，還要感謝過程中每一位參與付出且努力的人。

現在災害的類型與規模已不同以往且須嚴陣以待，再加上世界無國界，守護人民是嘉義縣特搜大隊的使命與責任，透過此次認證考核能提升國際救援的能力，且參與國際救援，也是為未來各類災害做好更周全的準備。通過中型認證實屬相當不容易，而這項榮耀不僅是嘉義隊的成就與感動，更是保護縣民生命財產安全的決心展現。