立院爆衝突！不滿藍提「停止討論」　陳瑩衝主席台搶麥

記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（29日）針對「原住民族委員會組織法修正草案」進行處理，不過在發言階段，國民黨團提出「停止討論」，讓民進黨立委不滿，綠委陳瑩更直接衝上主席台，在主席江啟臣旁拿起麥克風說，「我們要討論啊！就讓我們發言有什麼關係嗎？我們只是要發言」，後續則被國民黨女性立委合力撤下台。

▲原住民族委員會組織法部分條文修正草案，引發爭議，民進黨立委陳瑩衝上主席台，造成朝野肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財分別提出「原住民族委員會組織法第3條、第4條、第7條條文修正草案」。針對第3條，要求主委由平地、山地原住民輪流擔任。第4條，提案所有委員為無給職。第7條，提案要求修法自公布日施行。對此，民進黨立委共有16人登記發言，但發言到一半時，江啟臣表示，國民黨團提議停止討論，綠委喊出「有異議」，因此進行表決。

不過在表決階段，陳瑩直接衝上主席台，抓著主席台麥克風表示，「我們要討論啊！就讓我們發言有什麼關係嗎？我們只是要發言」後續藍營女立委蜂擁而上，上前阻止陳瑩，陳瑩則怒吼「你不要拉我！我只是要發言啊！」。

表決完後，江啟臣宣布，出席94人、贊成54人、反對38人，現在停止討論、現在休息。

陳瑩則繼續喊，「我們要討論啊！族群的問題不能這麼粗暴」，吳思瑤也說，「你們做這種違法違憲的討論，這是族群的議題！這麼粗暴，國民黨這麼粗暴」。



