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國民黨團要查了！不滿謝宜容至今神隱　啟動聽證會查真相

▲▼國民黨團召開 霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責 記者會 書記長林思銘 立委洪孟楷 陳菁徽 牛煦庭 張嘉郡 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對勞動部公務員疑似遭受霸凌在辦公室內輕生案，立法院國民黨團今（21日）召開記者會開轟，強調分署長謝宜容這麼離譜職場霸凌行為，到底是何方神聖一直在護駕？「不是勞動部、記兩大過予以免職就算了」？國民黨團要求政府盡速完成重啟調查之後公布調查報告，同時也將要求立法院召開聽證會以及召集調查委員會，讓國人看清事實真相。

國民黨團書記長林思銘指出，公部門的職場環境應該是更友善的，但卻發生連掌管勞動大小事務的主管機關自身都無法以身作則，主管霸凌下屬造成下屬輕生的事情，依據相關被披露的事實，謝「曾在半夜一時、清晨五時傳LINE交辦工作，要求同仁必須在十分鐘內回覆訊息」，否則就會隔天上班日時被約談，以及「要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問」，造成同仁恐慌，可見她的領導風格根本不適合擔任分署長的職務。

▲▼國民黨團召開 霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責 記者會 書記長林思銘 立委洪孟楷 陳菁徽 牛煦庭 張嘉郡 。（圖／記者屠惠剛攝）

對於謝宜容的道歉信中雖坦承願就情緒控管不佳等行為，向同仁公開道歉，但卻仍強調，當事人因超時工作不幸身故，與其領導風格無關，林思銘砲轟，根本毫無反省之意。他不禁要問，是什麼樣的權力結構，讓一位屢次被指控情緒化管理、霸凌下屬的主管，導致下屬深感萬念俱灰，生無可戀而走上絕路的主管，而可以在一片民怨中仍置身事外？

立委洪孟楷指出，事發至今，謝宜容神隱不見人，她真的有為輕生同仁感到抱歉嗎？她現在還可以發律師函，但是離開的同仁的時間，永遠停在11月4日了。國民黨團要求此事件要有聽證會，如果行政部門不查，立法委員要來查，希望不管是執政黨還是在野黨團一起支持，讓事實真相能夠明確，避免下次憾事發生。

立委牛煦庭提到，這件事件突顯了國會聽證調查權的重要性，當政府掩蓋事實、避重就輕，身為加害人的分署長更是連面對社會的責任都沒有，何況，本案不只涉及職場霸凌，更有圖利、公款不當使用等嫌疑。這種案子，不該查清楚嗎？整起案件有吃案問題、公款挪用的問題真相要釐清，他們要求啟動聽證調查，讓立院把事情查清楚，不管你是公務員、還是當時救人的消防單位，大家在國會公堂上把話講清楚。

▲▼國民黨團召開 霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責 記者會 書記長林思銘 立委洪孟楷 陳菁徽 牛煦庭 張嘉郡 。（圖／記者屠惠剛攝）


 

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