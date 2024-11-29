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被激怒！警衛持棍棒「打死校園浪犬」　學生傻眼：學校裝死不回

記者廖翊慈／綜合報導

四川綿陽開放大學多名學生27日指控，警衛將校內的浪犬，裝進麻布袋後，用棍棒重擊，並用力摔至地面，導致狗狗當場死亡。學生表示，校方對於此事，一直避而不談，「狗狗平常都很親人，我們也會餵牠，現在學校就是裝死，連一隻流浪犬都容不下。」

據《中國新聞周刊》報導，一名學生針對此事，在社群平台上發文表示，事發當天剛好有高層要來巡視校園，「把狗狗趕出去就好了，為何要打死？牠在學校一個月了，對我們來說就像一份子，牠不亂叫、不咬人、不亂尿，非常乖巧，從來沒咬過人。」

▲▼警衛持棍棒打死校園浪犬。（圖／翻攝自微博）

▲ 警衛持棍棒打死校園浪犬。（圖／翻攝自微博）

該名學生的貼文還表示，「即使牠被老師、主任打，牠還是很乖，一直都會默默等我們去餵牠，像個孩子一樣乖巧，也從來不會打擾學校的任何活動。」該篇貼文在陸網上瘋傳。

校方過了一日才對此事作出回應，「近期注意到，本校生對於浪犬處置一事不滿的貼文，對此，學校高度重視，因該浪犬經常出沒，為防止浪犬威脅師生健康、影響教學秩序，27日上午，學校安排1名警衛，將流浪犬捕捉，並帶離校園。」

▲▼警衛持棍棒打死校園浪犬。（圖／翻攝自微博）

▲ 打死的校園浪犬「學妹」。（圖／翻攝自微博）

校方表示，「在驅逐過程中，該犬強烈反抗，並撕咬麻布袋，導致該警衛情緒被刺激到，並產生過激的反應，以甩、棍擊等方式，讓浪犬致死。」

校方最後指出，「事件發生後，警方已對該名警衛，進行口頭勸戒，警衛也承認，自身行為不當，依據學校規定，決定開除涉事警衛，同時往後也會加強對聘用人員的訓練，對此我們深表歉意，感謝各位網友的監督！」

該起事件引起網友熱議，「為了『處理』而處理」、「應該被解聘的是校方人員」、「對待生命的態度，反映一個社會的文明程度」、「理解不了」、「可以驅逐，不接受這種暴力血腥的處置方式，現在的人怎麼了，戾氣這麼重嗎」。

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