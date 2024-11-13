想緩解失眠！　醫6小時幫女友「注射20次麻醉藥」…致中毒身亡

▲ 陳女意外死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

四川仁壽一名瞿姓醫生先前為了幫女友緩解失眠，在6小時內，幫女方注射20多次靜脈麻醉藥（丙泊酚），怎料在他離開住處後，女友因急性中毒身亡。瞿男返家後發現，急忙報警，但早已為時已晚。

據《封面新聞》報導，瞿醫生從2022年開始，便會將診所內的丙泊酚，偷偷給女友陳小姐使用，因女方表示，自己長期失眠，讓他透過醫院的藥物幫忙緩解症狀。

瞿醫生在事發日，以腳踝注射的方式，為女友注射丙泊酚，他在6小時內，將近1300毫克的丙泊酚，分成20多次，注射進女友體內，並在離開前，將剩下的100餘毫克劑量丙泊酚，留給女友獨自使用。

▲ 丙泊酚。（圖／翻攝自封面新聞）

死亡鑑定指出，陳小姐的死亡原因，符合急性丙泊酚中毒死亡。案發後，瞿醫生被檢方以過失致死罪起訴。

瞿醫師的辯護律師指出，返回現場時，留在針管裡的丙泊酚已經沒有了，陳女手中還握著手機，從這個角度分析，陳女在男方離開後，自行使用留下的丙泊酚，引發急性丙泊酚中毒，導致自己死亡，更符合客觀事實。

辯護律師還表示，基於陳女本身也是醫藥相關的工作者，和案發前，自己有注射藥物的行為，陳女自己使用丙泊酚是導致自己死亡的直接原因，瞿男提供注射和提供藥物的行為，並非直接導致陳女死亡的結果，僅是本案發生的一部分原因。

法院最終認為，雖瞿男自首，且為初犯，認錯態度積極，但綜合瞿男在本案中的動機、具體行為、過失程度，以及造成的危害後果，不宜認定為情節較輕，「過失致死罪」成立，並判處2年6個月的有期徒刑。