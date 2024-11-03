最優年薪百萬台幣起跳　兩岸川渝青創招聘會向優質人才招手

▲兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會，「百企千崗」台青專場招聘會釋出近5000個工作職缺。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川報導

兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會今（3）日在成都舉行，兩岸上百名青年參與交流。邀請80多位來自台灣的即將畢業或還在就學的大學生，100多位在川台灣大學生以及近50位大陸其他省份台青參會。大陸四川省台辦主任劉曉晨也介紹，本次活動面向現場台灣青年提供4901個實習就業崗位，涉及優勢未來產業，以及高優質產業人才，年薪最高可達70萬元人民幣（換算300萬台幣）。

本屆活動成都「創業天府」行動計劃策源地「菁融匯」園區開幕，出席嘉賓有大陸國台辦經濟局副局長宗文、四川省台辦主任劉曉晨、成都市委常委劉玉泉等出席開幕式並致辭。其中，最引人注目四川「百企千崗」台青專場招聘會，一共有447家大陸與台灣企業發布近5000個實習就業崗位，工作職缺包括大陸前500強企業。

▲大陸國台辦經濟局副局長宗文。（圖／記者任以芳攝）

宗文致詞首先介紹大陸經濟情勢，今年前三季度經濟總值超過94兆元，同比增長4.8%。大陸科技創新實力也快速提升，抖音、美團、小紅書等互聯網平台成長壯大，集成電路、人工智能、新能源、汽車等新興產業蓬勃發展；嫦娥、攬月、天和悟空，C919實現雙飛高鐵科技樹起國際標桿。

宗文指出，大陸將持續助力台灣青年發展，搭建平台，出台政策，完善服務，努力營造良好環境，同時加強海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設，助台灣青年來大陸發展。

▲ 四川省台辦主任 劉曉晨 。（圖／記者任以芳攝）

劉曉晨致辭時強調，今年以來舉辦近90項以兩岸青年文化交流實習研習為主題的青年交流活動，實施了港澳台大學生暑期實習，逐夢揚帆計劃，超過1000名台灣青年朋友來川各地參訪體驗，真切地感受在四川學習生活工作的「巴適」安寧。

劉曉晨進一步介紹，本次交流會「首次」創新舉辦台灣青年實習就業的專場招聘會，包括知名大陸與台灣企業447家在川企業，面向現場台灣青年提供4901個實習就業崗位，涉及優勢產業、未來產業。其中不乏有高級工程師，外匯資金經理、太陽能組件研發創意設計總監等優質職位，年薪最高可達70萬元人民幣。

▲成都市委常委劉玉泉。（圖／記者任以芳攝）

劉玉泉也指出，近年成都接連推出《成都實施人才優先發展戰略行動計劃》《天府實驗室全球高端人才招引計劃》等系列政策措施，引進海內外青年人才超169萬人，全市各類人才總量達656萬。榮登《財富》雜誌「大學生和青年求職者吸引力城市」榜首，成都始終秉持「兩岸一家親」，積極為台青來蓉發展搭建交流交往和創新創業的平台，助力在成都扎根成長。

本屆交流會為期6天，以「蓉通兩岸·逐夢天府」為主題，採用「交流會+」形式，除活動開幕式外，還將首次舉辦台灣青年來川實習就業專場招聘會，以及舉辦第十一屆蓉台青年創新創業發展項目路演賽，四川、重慶台灣青創園和企業考察交流及文旅參訪等活動。

▼ 四川省台辦副主任孫樹學 。（圖／記者任以芳攝）

該活動也邀請在川青年分享創業經歷，來自台灣的巫彤在成都做健康餐飲，疫情後大陸興起健康飲食，打開一扇商機大門，但創業初期因人生地不熟，遇到租賃糾紛。當時她沒有資源人脈，甚至面對租約官司，發展一度不順利，後來園區與台辦立刻給予支持，逐一解決問題。

巫彤表示，「創業過程也遇到資金週轉的情況，透過園區協助辦理第一張信用卡，解決員工工資、房租、水電還有公務採買等各方面一定程度上的協助，讓我安心發展事業。」

談到自己創立健康飲食，她也說，「提到健康餐不是減重人才吃，我們是幫助更多人選擇以及吃得更健康，提升體力與精神，不是枯燥無味的健康飲食，進而改善三高，緊抓大陸健康飲食趨勢。」

▼ 2024年台灣青年實習就業創業專場招聘會簽約現場。（圖／記者任以芳攝）